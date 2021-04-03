ماجدة الرومي تشعل حفلها في قصر القبة بحضور النجوم..فيديو

ماجدة الرومي أحيت حفلا ساهرا في العاصمة المصرية القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، كما تواجد في الحفل العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ماجدة الرومي تشعل حفلها بمصر في الافتتاح الأول لقصر القبة

ماجدة الرومي اشعلت حفلها الذي أقيم في قصر القبة الذي يعد من المعالم المصرية البارزة، وافتتح من خلال حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأول مرة من أجل استقبال جماهير حفلها، وحظت الفنانة ماجدة الرومي باستقبال حافل من قبل الجمهور الكبير الذي حضر الحفل، وقدمت الفنانة اللبنانية أغنية "على باب مصر" وهي إحدى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم والتي قامت بغنائها، كما قدمت الفنانة ماجدة الرومي كعادتها مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية منها أغنية " يا مساء الفل يا بهية"، و"اسمع قلبي"، و"بيروت ست الدنيا"، كما قدمت كذلك أغنية " عيناك ليال صيفية".

النجوم في حفل الفنانة ماجدة الرومي

حفل ماجدة الرومي حضره كذلك العديد من النجوم من بينهم الفنانة هالة صدقي والإعلامية لميس الحديدي التي أجرت حوار مع الفنانة ماجدة الرومي سوف يتم عرضه يوم الأحد القادم على قناة "on"، وقد وجهت الفنانة اللبنانية الكبيرة أثناء الحفل العديد من الكلمات الحماسية عن لبنان، وكذلك قدمت التهنئة لمصر على الحفل المنتظر الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما قدمت الشكر لجميع الحاضرين في حفلها فقالت ماجدة الرومي: "غدا عندما تتحرك المومياوات ملوك الفراعنة في شوارع مصر سوف ينحني التاريخ لها، مصر التي اعطت الدنيا حضارة تسبق كل الأجيال، مصر يا غالية يارب يحفظك ويحفظ أمنك وامانك وتبقي عنوان للمجد، واشكركم على الحضور في هذا الحفل".

أول حفل لماجدة الرومي في عام 2021

الفنانة ماجدة الرومي وقد وصلت لمصر منذ أيام من أجل التحضير لهذا الحفل المنتظر، وقامت بتنفيذ العديد من البروفات التي نشرت بعضها عبر حسابها على "انستجرام" ويعتبر حفل النجمة ماجدة الرومي هو الأول لها منذ تفجير بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي وتسبب في حالة من الحزن في لبنان والعالم العربي.

ماجدة الرومي بدأت العام الماضي بنشاط فني واسع وأحيت عدة حفلات ناجحة مثل حفلها في مهرجان أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية، قبل أن تتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وطرحت كذلك أغنية منفردة بعنوان "غنوا بكل اللغات" في الصيف الماضي، وأعلنت مؤخراً عن تجهيزها لعدة أعمال غنائية جديدة لتعود بها إلى الجمهور في العام الجديد.