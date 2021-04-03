تعرفوا على ابرز ثنائيات مسلسلات دراما رمضان 2021

دراما موسم رمضان 2021 تشهد العديد من الثنائيات ككل الأعوام السابقة، لكن ما يميزها هذه السنة هو تواجد فنانين من الصف الأول الذين يخوضون المنافسة وجهاً لوجه لأول مرة كثنائية كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسلسل "الاختيار 2" وثنائية أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب".

ومع مشارفة شهر رمضان 2021 على القدوم، دعونا نلقي نظرة معكم على أبرز ثنائيات دراما رمضان 2021:

هند صبري وأحمد عز في "هجمة مرتدة"

ثنائية جديدة في رمضان 2021 سينتظرها الجمهور من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يجمع أحمد عز بالفنانة هند صبري واللذان يعودان ايضا بعد غياب عن الدراما لحوالي عامين.

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية ويجسد خلاله أحمد عز شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لصالحها، بينما تلعب هند صبري دور زوجته.

"هجمة مرتدة" مأخوذ عن نص للكاتب باهر دويدار من بطولة هند صبري، احمد عز، وإنجي المقدم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ومايان السيد، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، وأحمد فؤاد سليم.

أحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"

أحمد السقا وأمير كرارة يجتمعان لأول مرة في بطولة درامية لموسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع المؤلف والمخرج محمد سامي، وينتظر الجمهور ثنائيتهما بشوق كبير حيث يعتبر البطلين اسمين بارزين على الساحة الفنينة ولهما شعبية واسعة.

مسلسل "نسل الأغراب" تدور أحداثه في صعيد مصر، ويظهر البرومو ملامح العمل الذي يدور في أجواء تنافسية بين بطليه، ويظهر أحمد السقا في البرومو وهو يمتطي الحصان وهي هوايته المفضلة على أرض الواقع، بينما ظهر أمير كرارة مع أسد وهو يطعمه في فمه من دون خوف.

يشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في مسلسل "الاختيار 2"

كريم عبد العزيز وأحمد مكي من الثنائيات المرتقبة بحماس كبير في رمضان 2021 عبر مسلسل "الاختيار 2" ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، وذلك في الفترة من 2013 حتى 2020.

"الاختيار 2" من سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة الجزء الثاني كل من الفنانين: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبواليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

ثنائية عمرو سعد ومصطفى شعبان في "ملوك الجدعنة"

يقدم الثنائي عمرو سعد ومصطفى شعبان بطولة مسلسل "ملوك الجدعنة" في تعاون لأول مرة بينهما، والمسلسل مأخوذ عن قصة للمؤلف هاني سرحان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكشف الإعلان الدعائي لمسلسل "ملوك الجدعنة" بعض ملامح العمل حيث تدور أحداثه في حارة شعبية، كما يظهر خلال البرومو الفنان يوسف شعبان في أكثر من لقطة قبل أن يتوفى مؤخرًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

"ملوك الجدعنة" يشارك فيه الى جانب مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز، ومن سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في "اللي مالوش كبير"

الفنانة ياسمين عبد العزيز تقدم لأول مرة مع زوجها الفنان أحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، وهي ثنائية مرتقبة بحماس بين الجمهور خاصة وأن الثنائي شغلا الجمهور سابقاً بقصة حبهما وزواجهما.

المسلسل يشارك فيه ايضا محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

نادين نجيم وقصي خولي في مسلسل "عشرين عشرين"

النجمة نادين نسيب نجيم تطل علينا مجددا بثنائيتها الناجحة مع قصي خولي للمرة الثانية في المسلسل اللبناني –السوري المشترك "عشرين عشرين" المقرر عرضه في رمضان 2021.

تدور قصة العمل حول الثأر والعدالة والحب فـنادين دوت الخليج ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة.

العمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وغيرهم كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل.

جمعنا لكم ابرز الثنائيات المرتقبة في دراما رمضان 2021، فأي ثنائية متحمسون لمتابعتها أكثر ؟