مسلسلات "البيئة الشامية" تحضر بقوة في دراما رمضان 2021 ..إليكم تفاصيلها

يبدو بأن صناع الدراما السورية لموسم رمضان 2021 خصّصوا حصة لا يستهان بها من مسلسلات البيئة الشامية لهذا العام والتي يتجاوز عددها السبعة، وتتطرق هذه الأعمال الى حقبات ماضية عايشتها بلاد الشام وتنقل لنا حكايا متشعبة بين العادات الاجتماعية والحب والانتقام ومقاومة المحتل الأجنبي وغيرها من الأحداث التي عايشها اهل الشام والتي تستحضر ذكريات الحارات القديمة وعاداتها.

ومع مشارفة شهر رمضان 2021 على القدوم، تعرفوا معنا على أبرز المسلسلات السورية التي ستتناول البيئة الشامية وتفاصيل هذه الأعمال.

مسلسل باب الحارة الجزء 11

مسلسل باب الحارة الذي يعد من أشهر المسلسلات السورية التي فتحت الباب واسعا امام دراما البيئة الشامية، يعود هذا العام بجزئه الـ 11 بعد توقف دام لحوالي عامين، وتترافق عودته مع توجيه سهام الانتقادات السابقة له التي طالته بسبب الأحداث التي تضمّنها، وبينها خروج بعض الشخصيات منها ومن ثم عودتها لاحقاً من دون مبرّر او سبب، الى جانب الإطالة في أحداثه وافتعال وقائع لا تمت بصلة بأجزاء سابقة.

مسلسل باب الحارة إخراج محمد زهير رجب وتأليف مروان قاووق ويشارك في بطولته لهذا العام باقة من نجوم سوريا وبينهم نجاح سفكوني، تيسير إدريس، علي كريم، زهير رمضان، قاسم ملحو وسلمى المصري وغيرهم.

مسلسل "حارة القبة"

مسلسل حارة القبة يتضح من عنوانه بأنه سيتطرق الى أحداث احدى الحارات الشامية، وهو من الأعمال المهمة التي ستدخل قائمة المنافسة لموسم دراما رمضان 2021 بمشاركة مجموعة من النجوم النخبة في سوريا وابرزهم عباس النوري، سلافة معمار، صباح الجزائري، شكران مرتجى، نادين خوري، فادي صبيح، نادين تحسين بيك.

مسلسل حارة القبة سينقل المشاهد تحديدا الى فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، كما يسلط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

العمل من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، إنتاج عاج، ويشارك فيه ايضا كل من: إمارات رزق، قاسم ملحو، رواد عليو، كرم الشعراني، محمد قنوع، علي سكر، يزن خليل، حلا رجب، يامن الحجلي، نجاح سفكوني، وفاء موصللي، علي كريم، رهف الرحبي، روعة السعدي، ترف التقي، جرجس جبارة، أيمن بهنسي، رامز عطا الله، عبد الرحمن قويدر، إيمان عبد العزيز، رجاء يوسف، نورهان قصبللي.

مسلسل "العربجي "

يتناول مسلسل "العربجي" الواقع الدمشقي والصراعات العائلية للسيطرة على موارد الاقتصاد، كما يدور حول خفايا تلك البيئة في عام 1825، اما أحداثه فتتمحور حول مجموعة من أبناء العم يطلق عليهم اسم "النشواتي" ويمتلكون إحدى حارات دمشق، ويقع بينهم خلاف كبير، وفي تلك الأثناء تدخل شخصية العربجي سائق الحنطور في الحارة، في السياق، وسرعان ما تنقلب الأمور ويصبح العربجي هو المسيطر على الحارة.

مسلسل "العربجي" من إخراج تامر إسحاق وكتابة عثمان جحي، وبطولة باسم ياخور، سلوم حداد، وطلال مارديني وغيرهم.

مسلسل "عرس الحارة "

مسلسل "عرس الحارة" يأتي مزيجاً بين البيئة الشامية واللبنانية، وتدور قصته في بدايات القرن العشرين في حارة قديمة موجودة بين لبنان ودمشق في فترة الـ1900 ضمن في إطار الانتقام والمشاكل الاجتماعية، وتبدأ مشاهد العمل من ليلة عرس تتوالى بعدها الأحداث المشوقة في مجموعة من الحكايات الاعتيادية التي تقدّمها عادة أعمال البيئة الشامية مع ربط ذلك مع البيئة اللبنانية، حيث ستحضر بعض ملامح الحياة اللبنانية فيه.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة صفاء سلطان، وسحر فوزي، وعلي كريم، وتولين البكري، وطوني عيسى، وجرجس جبارة، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج كنان إسكندراني.

مسلسل سوق الحرير 2

مسلسل "سوق الحرير 2" يعبّر ايضا من عنوانه عن تطرقه الى حقبة زمنية ماضية في بلاد الشام حيث تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات في مدينة دمشق حول الأخوين عمران وغريب، ويتناول العمل الانفتاح الفكري والثقافي الذي حدث بعد خروج الاحتلال الفرنسي من بلاد الشام والاعتماد على القدرات والمنتجات المحلية.

ويعود العمل في موسم رمضان 2021 بجزئه الثاني بعد تحقيق الجزء الأول لنجاح لافت، ويشارك فيه كوكبة من ألمع نجوم الفنانين السوريين وابرزهم بسام كوسا، سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، نجاح سفكوني، : قمر خلف، أمانة والي، وفاء موصللي، فادي صبيح، ميلاد يوسف، ريم كفارنة، شادي الصفدي، علاء قاسم، هيفاء واصف، وائل زيدان، يزن السيد، علي كريم، رامز الأسود، علا سعيد، ريم زينو.

العمل من تأليف حنان المهرجي، يزن الداهوك، سيف رضا حامد، إخراج المثنى صبح، إنتاج ميسلون فيلم MBC Studio .

مسلسل الكندوش

تدور أحدث مسلسل الكندوش ضمن البيئة الشامية وفي إطار درامي اجتماعي حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن جواره، ويدور الصراع بين الخير والشر، والمسلسل من تأليف حسام تحسين بك، إخراج سمير حسين، وإنتاج MB (ماهر برغلي).

ويعد مسلسل الكندوش من أضخم الأعمال وأهمها لموسم الدراما السورية لهذا العام خاصة مع عودة كل من أيمن زيدان وسامية الجزائري للدراما بعد غياب، ويشاركهما البطولة نخبة كبيرة من الفنانين السوريين وابرزهم سلاف فواخرجي، ، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، كندا حنا، حسام تحسين بيك، شادي زيدان، زهير عبد الكريم، جفرا يونس، نزار أبو حجر، رضوان عقيلي، آندريه سكاف وغيرهم.

مسلسل بروكار 2

يسلط "بروكار 2" على قصة صناعة حرفة "البروكار" الشامي ومحاولة سرقتها، وتقديم صناعة بديلة لها من قبل الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت، مع ما يترافق من نقل أجواء معيشة أهل الشام في ذلك الوقت وعاداتهم وتقاليدهم.

يضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم التمثيل أبرزهم زهير رمضان، وسلمى المصري، ورنا الأبيض، وعلاء القاسم، وزينة بارافي، والعمل من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب.