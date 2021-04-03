الفنان الكويتي سامي مهاوش يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل فيلم "72 ساعة" مع عبدالرحمن العقل

سامي مهاوش أحد النجوم الشباب في الدراما والمسرح الكويتي، يشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد مع مجموعة من كبار نجوم الكويت، وقد بدأ تصوير العمل خلال الأيام الماضية.

بداية تصوير الفيلم الكويتي "72 ساعة"

سامي مهاوش كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن بداية تصوير فيلم "72 ساعة" الذي يعتبر أحد النجوم المشاركين فيه، كما تحدث الفنان الكويتي عن بعض تفاصيل العمل الجديد الذي يأتي في فترة حرجة بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في تأجيل العديد من المشروعات السينمائية والمسرحية في الكويت، سامي مهاوش أكد على أن الفيلم الجديد يعتبر عمل كوميدي مختلف في كل تفاصيله، كما كشف عن بعض المعلومات عن دوره في العمل الجديد.

فقال سامي مهاوش: "بدأنا بالفعل تصوير فيلم (72 ساعة) في الأيام الماضية، وهو عمل كوميدي نقدمه بشكل مختلف عما سبق، واجسد فيه دور شخص هارب يسعى للاختفاء عن الأنظار، وأحاول في الفترة القادمة تقديم شيء جديد خصوصا في هذا الفيلم لأنه يحمل كوميديا مميزة وقصة ممتعة بشكل كبير".

أهم الأبطال المشاركين في بطولة فيلم "72 ساعة"

سامي مهاوش تحدث كذلك عن أبرز النجوم المشاركين في بطولة فيلم "72 ساعة" وهم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والسينما الكويتية على رأسهم الفنان عبدالرحمن العقل فقال سامي مهاوش: "أبرز النجوم المشاركين في بطولة فيلم (72 ساعة) هم كل من الفنان عبدالرحمن العقل، ومحمد العجيمي، أحمد العونان، وعبدالله الخضر، وعبدالله المسلم، وناصر الجزاف".

سامي مهاوش أكد على عرض مسلسل "ياما كان وكان" للفنان عبدالناصر درويش في شهر رمضان القادم فقال: "إن شاء الله من المقرر أن يعرض مسلسل (ياما كان وكان) في السباق الرمضاني"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم حمد السلمان، واحمد العونان، وميس كمر، وأحمد المظفر، وشملان المجيبل، ومبارك المانع، وسلطان الفرج، وخالد المظفر، ومحمد عاشور، وإيمان جمال، وبشار الجزاف، والعمل من تأليف مجموعة كبيرة من الكتاب.

أحدث أعمال الفنان سامي مهاوش

سامي مهاوش أعلن خلال الفترة الماضية عن مشاركته كضيف شرف في أحدث الأعمال الدرامية الجديدة للفنان طارق العلي والذي يحمل عنوان "غريب"، وهو عمل يشارك في بطولته كل من محمد جابر، وعبدالرحمن العقل، وفيصل السعد، وشهاب حاجيه، ورانيا شهاب في وقت أكد فيه أن هذا التعاون يتجدد في عمل مسرحي جديد يعتبر هو الأول بين الثنائي، بينما أكد أنهما في انتظار عودة الحياة للمسرح في الكويت من أجل عرض المسرحية الجديدة,