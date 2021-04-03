خالد الصاوي بالفيديو: "لم أكن أتصور أن أتزوج من امرأة تصغرني بـ20 عاما"

خالد الصاوي حل ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على كل من قناة "dmc" و"أبو ظبي"، وكشف الفنان المصري في اللقاء عن تفاصيل جديدة حول حياته الشخصية، وقصة زواجه.

خالد الصاوي: "دخلت المحاماة لكونها مهنة عائلتي"

خالد الصاوي تحدث في تصريحاته لبرنامج "السيرة" عن تجربته مع عالم المحاماة، وأنه تأثر به بسبب تاريخ عائلته مع هذه المهنة، وكشف خالد الصاوي عن تجاربه معها وكيف ساعده والده في بداياته، حيث أكد أنه لم يكن محامي "شاطر" على حد وصفه فقال: "عائلتي كانت مشهورة بالعمل في المحاماة، ولذلك بدأت حياتي معها ولم أكن محامي (شاطر)، خسرت أكثر من قضية، ومكاسبي في بعض القضايا يعود الفضل فيها لوالدي بسبب نصائحه، وكنت متخصص في قضايا الشيكات لذلك استطعت أن أكسب كافة القضايا التي رفعتها كفنان على أي شخص لم يعطني حقوقي المادية".

خالد الصاوي: "لم أكن أتصور أن أتزوج من امرأة تصغرني بـ20 عاما"

خالد الصاوي أوضح عدد العلاقات الجادة التي دخل فيها قبل زواجها، كما أكد على قوة العلاقة التي تجمعه بزوجته مي كريم، وكيف أصبحت علاقتهما بهذه القوة، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتزوج سيدة تصغره بـ20 عاما وأنها دخلت حياته في لحظة قرر فيها أن يغير من نفسه.

فقال خالد الصاوي: "مررت بالعديد من العلاقات كان 6 منها جادين، وتقدمت لخطبة 3 وفشلت هذه المشاريع بسبب شخصيتي، أما بالنسبة لعلاقتي مع زوجتي فأساسها هو الاحترام المتبادل، ولم ندخل في إطار علاقة رجل وسيدة، بل كانت علاقة أخ أكبر قبل الزواج، ولم أكن أتخيل أن اتزوج من امرأة أصغر منى بـ20 عام، ففي الماضي كنت اتعجب من الرجال الذين يقومون بمثل هذه الخطوات، وارتباطي بزوجتي جاء في لحظة كنت ارغب في الابتعاد عن حياتي القديمة وبداية حياة مختلفة".

خالد الصاوي: "خالد صالح كان يسيطر على عصبيتي"

خالد الصاوي أكد على العلاقة القوية التي جمعته مع الفنان الراحل خالد صالح، وأشار أن الأخير كان قادرا على أن يستوعب عصبيته، وكان دائما يتعامل معه بشكل هادئ، وأن خالد صالح من الأشخاص الذين سوف يتذكرهم في سيرته فقال خالد الصاوي: "هناك العديد من الأشخاص الذين يجب أن اذكرهم في سيرتي منهم الأستاذ حسن حامد، والدكتورة هدى وصفي، بالتأكيد خالد صالح أخي وفي قلبي دائما، كان شخص يمتلك مزيج من الرقة والرقي بشكل طبيعي، وكان لديه قدرة على السيطرة على عصبيتي، وعند وجود أي خلاف بيننا يجب أن أعتذر له وأكاد أن ابكي أثناء الحديث معه من أجل أن يقبل اعتذري، وكان يتقبله بشكل هادئ".