وفاة الفنان اللبناني إدوارد الهاشم عن عمر يناهز 88 عاما

إدوارد الهاشم، الفنان اللبناني، توفي اليوم عن عمر يناهز 88 عاما وبعد صراع مع مرض السرطان، وكشفت نقابة الممثلين عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وفاة إدوارد الهاشم بعد صراع مع السرطان

ونعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان إدوارد الهاشم، وأعلنت خبر وفاته اليوم بعد صراع مع مرض السرطان وعن عمر يناهز 88 عاما، وكشفت النقابة عن تفاصيل الجنازة والعزاء اليوم، وقالت إن تقديم العزاء لأسرة الراحل عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي فقط بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

تفاصيل وفاة إدوارد الهاشم

ورحل الفنان اللبناني إدوارد الهاشم اليوم بعد صراع له مع مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة بسبب الإصابة بمضاعفات المرض، قبل إعلان وفاته اليوم، ويعتبر الفنان إدوارد الهاشم من جيل الرواد من الممثلين اللبنانين، وبدأ مسيرته الفنية في فترة الستينيات وقدم بعدها عشرات الأعمال بالمسرح والتلفزيون والسينما بلبنان.

مسيرة الفنان الراحل إدوارد الهاشم

ويذكر أن إدوارد الهاشم قد درس في المديرية العامة للطيران المدني في بداياته، قبل دراسته للمحاسبة والمراسلة التجارية في لندن، قبل عمله في الاذاعة اللبنانية في تلك الفترة، وقدم أول أعماله الفنية في مسيرته في مسرحية "الأم" عام 1960 مع المخرج عصام حموي، وقدم أول أعماله في السينما في فيلم "الانفجار" عام 1982، وشارك في تلك الفترة في عدة أعمال بصوته بأعمال كارتونية وإذاعية مثل "شاطر وماكر" و"السنافر" وغيرها من الأعمال.

وقدم إدوارد الهاشم في مسيرته عشرات الأعمال المميزة مثل مسلسلات "المعلمة والأستاذ" و"ليالي الشهرزاد" و"اهربوا جاية القفورة" وزيمن الأوغاد" و"سجن الأيام" و"كابتن بوب" بالإضافة إلى المسلسل المصري "امرأة من زمن الحب" مع سميرة أحمد، وقدم في السينما عدة أفلام مثل فيلم "المخطوف" و"المجازف" و"في مهب الريح" وغيرها، وقدم في السنوات الأخيرة عدة أدوار بالدراما اللبنانية مثل مسلسلات "الحب الممنوع" و"البيت الأبيض" و"كاراميل"، وكانت آخر أعماله في مسلسلي "أصحاب تلاتي" في 2018 و"ثواني" في 2019.