العناني يلتقي بنظيره اليوناني خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في حضور موكب...

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بالجيزة، السيد هاريس ثيوشاريس"Haris Theoharis" وزير السياحة اليوناني، والسيد نيقولاوس جاريليديس "Nikolaos Garilidis" السفير اليوناني بالقاهرة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الحالية لوزير السياحة اليوناني لمصر تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت ٣ أبريل الجاري.

وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة واستئناف الحركة السياحية بين البلدين، والحركة السياحة حول العالم، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية Sea Cruises.

وخلال اللقاء أكد وزير السياحة اليوناني على حرصه على المشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، لافتا الي أنه في زيارة لمصر لمدة 36 ساعة فقط للمشاركة في حضور هذا الحدث الفريد.

وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور خالد العناني بإهداء وزير السياحة اليوناني أحد المستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الذي تم افتتاحه أواخر الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، زار صباح اليوم، وزير السياحة اليوناني، وسفير اليوناني بالقاهرة، منطقة أهرامات الجيزة، حيث رافقهما خلال الزيارة المهندس أحمد يوسف، وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذي قدم لهم شرحاً وافياً عن تاريخ المنطقة وآثارها.

كما اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، ثم توجهوا الي منطقة البانوراما حيث حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بها لتسجيل زيارتهم، واختتموا جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبو الهول.

وخلال الجولة أعرب وزير السياحة اليوناني عن سعادته بزيارة الهرم الأكبر من الداخل العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، كما تسأل عن طريقة نحت تمثال أبو الهول وعن تاريخ التمثال