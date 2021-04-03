«قراءات فـي تاريخ لغات شبه الجزيرة العربية» الأربعاء المقبل بتنظيم كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس

مسقط ـ «الوطن»:

ينظّم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، بالشراكة مع مركز الدراسات العمانية، والبرنامج الاستراتيجي للتراث الثقافي العماني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الأربعاء المقبل حلقة نقاشية بعنوان: “قراءات في تاريخ لغات شبه الجزيرة العربية وتوثيقها: الهوبيوت والكمزارية أنموذجاً”. يدير الجلسة الدكتور إبراهيم البوسعيدي الأستاذ المساعد في التاريخ الحديث، باستخدام منصة Zoom، وسيكون هناك بث مباشر على قناة كلية الآداب في يوتيوب. وتستهدف الفعالية الباحثين والمختصين والأكاديميين من داخل وخارج السلطنة إلى جانب طلاب الدراسات العليا.

وسوف يثري الحلقة النقاشية كمتحدث رئيس الأستاذ الفرنسي المشارك بالمدرسة العليا للأساتذة بباريس الدكتور جوليان ديفور، وهو أيضاً عضو بالفريق البحثي في اللغويات بمركز لاتيك ( LATTICE) في باريس، وشغل سابقا منصب أستاذ مشارك في جامعة ستراسبورج حتى العام 2019، والدكتور جوليان من الباحثين القلائل المهتمين بلغات جنوب الجزيرة العربية الحديثة، وسيركز في مشاركته على التاريخ اللغوي لجنوب شبه الجزيرة العربية، وهي جزء من سلسلة دراسية بحثية معّمقة عن المجموعة اللغوية باللغات السامية.

كما يشارك في الحلقة النقاشية علي منوبي طالب دكتوراه بجامعة السوربون بفرنسا، وباحث في المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية (CEFREPA)، وتتمحور مشاركته حول مشروعه البحثي في الدكتوراه والمتعلق بتوثيق الهوبيوت من خلال مقاربة لغوية. أيضاً ستشارك الدكتورة دولا القاضي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات اللغوية بجامعة صحار للحديث عن مشروع توثيق اللغة الكمزارية المحكية في سلطنة عمان: جمع وتحليل المواد اللغوية، وهذا المشروع من المشروعات البحثية المهمة الممولة ضمن البرنامج الاستراتيجي لبحوث التراث الثقافي العماني.

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