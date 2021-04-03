موضوعات مثرية فـي العدد الجديد من مجلة «الموسيقى العمانية» حاورت الفنان «شادي عُمان»

مسقط ـ «الوطن»:

صدر العدد الثاني من مجلة الموسيقى العُمانية عن مركز عُمان للموسيقى التقليدية التابع لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، بديوان البلاط السلطاني. تضمن العدد مجموعة من الموضوعات والمقالات والصور ذات الصلة بالثقافة الموسيقية التقليدية، حيث شملت المقالات: الفن ومقام الموسيقى العُماني، الفنون البحرية في ولاية صور العُمانية ، سوسيولوجية الفنون التقليدية العُمانية: (المشهد الفني والمجتمع). وموضوع عن الغناء والعمل، وتلخيص لكتاب (آلة العود بين دقة العلم وأسرار الفن). كما حاورت المجلة في عددها الفنان العُماني، جاسم بن عبدلله الشقصي (شادي عُمان)، وهو من أشهر المطربين العُمانيين خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات بأغانيه الوطنية، كأغنية،(لك حبي يا بلادي) و(الفرحة الكبرى)، و(قسما باسم الله)، وعرفه جمهور تلك الحقبة، بأغنية ( يا ميمونة). يأتي إصدار مجلة مركز عُمان للموسيقى التقليدية استكمالاً لمسيرة المركز التعريفية بنشاط المركز، ودوره الوطني تجاه الموروث الموسيقي التقليدي، وتعريف القارئ العام والباحث في الشأن الموسيقي بأهمية محتويات المركز، ودوره الريادي في صون التراث الموسيقي العُماني.

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