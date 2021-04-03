بنك نزوى يدعم عددا من مبادرات وأنشطة النادي الثقافـي

في ثقافة وفنون 3 أبريل,2021

مسقط ـ «الوطن»:

وقّع بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة، مؤخرا مذكرة تفاهم مع النادي الثقافي، بهدف إثراء المعارف الثقافية والفكرية للشباب العماني، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المجال وبالتالي الارتقاء بالمشهد الثقافي في السلطنة، وقد وقع الاتفاقية نيابة عن بنك نزوى خالد الكايد، الرئيس التنفيذي للبنك، بينما وقعها من جانب النادي الثقافي الدكتور محمود السليمي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيرعى بنك نزوى (ملتقى الحكواتي الأول) الذي يُنظم للمرة الأولى في السلطنة، وأيضا (حلقة إنتاج مسرحية الطفل) التي تعنى بتعزيز النص المسرحي الخاص بالطفل في السلطنة، بالإضافة إلى تنظيم حلقة عمل حول الصيرفة الإسلامية بهدف تعزيز الوعي بهذا القطاع، إذ سيقدم بنك نزوى دعما ماديا لتوفير المدربين والإعلانات والمادة العلمية، والتسويق والطباعة لورشة إنتاج مسرحية الطفل، وملتقى الحكواتي.

وحول ذلك قال خالد الكايد: نؤمن في بنك نزوى بأهمية الاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها والمساهمة في تطويرها عبر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الفاعلة، حيث تعد المسؤولية المجتمعية جزءا لا يتجزأ من هويتنا كأول بنك إسلامي في السلطنة، ومنهجا نستمد منه توجهنا في رد الجميل إلى المجتمع. وفي ضوء ذلك، عكف البنك على تكوين جملة من الشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، وذلك في إطار تنمية المجتمعات المحلية تحقيقا لرؤية عمان 2040 الرامية إلى بناء مجتمع مستدام قائم على المعرفة الابتكار. ونهدف عبر تعاوننا مع النادي الثقافي إلى الارتقاء بالمهارات الفكرية والثقافية والعملية للكفاءات الوطنية، وبالتالي إيجاد جيل مثقف وواع يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن، ويقوده نحو مستقبل مشرق.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السليمي: سعيدون بهذا التعاون البناء مع بنك نزوى كما نثمن جهودهم ودعمهم المتواصل للمؤسسات المجتمعية وغيرها من الجهات، حيث ستسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الثقافة العمانية والفكرية بكافة مجالاتها وذلك من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي ينفذها النادي الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا الدعم إلى زيادة مناشط النادي في كافة المجالات الثقافية والإبداعية والأدبية والعلمية والفنية وغيرها، الأمر الذي سيسهم في توثيق أواصر التواصل مع أبناء المجتمع وإثراء معارفهم الثقافية وتحقيق أهداف النادي المنشودة. وقد تأسس النادي الثقافي بموجب مرسوم سلطاني عام 1983 بهدف توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية وغيرها، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الثقافية والمعارض الفنية، وأيضا التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمراكز العلمية داخل السلطنة وخارجها، علاوة على دعوة المبدعين والمثقفين العرب وغيرهم في المجالات الفكرية والأدبية لإقامة المعارض الفنية أو المشاركة في الأمسيات الثقافية ومحاضرات النادي.

ويجدر بالذكر أن بنك نزوى فاز بجائزة (المستثمر المحلي في المجتمع) في حفل جوائز التمويل الإسلاميّ العالميّة تقديرا لجهوده الرامية إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات من شأنها أن تحقق منافع جمة للمجتمع المحلي، وتساهم في تأمين حياة مستقرة لأفراده، حيث يلتزم البنك دائما بتأسيس شراكات متبادلة وتقديم مبادرات مثمرة، وتعد هذه الجائزة ترجمة لجهود البنك ودافعا للمضي قدما نحو المزيد من العطاء والنجاحات.