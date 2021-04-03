أغنية "بيختلف الحديث" تكشف خبايا قصة الحب بين نادين نجيم وقصي خولي في "2020"..بالفيديو

نادين نسيب نجيم بدأت الترويج لمسلسلها الجديد "2020" اليوم بطرح أغنية شارة مقدمة العمل "بيختلف الحديث" بصوت الفنان زياد برجي، وكشف كليب الأغنية بعض ملامح قصة المسلسل.

نادين نجيم تطرح تتر مسلسلها "2020" بصوت زياد برجي

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "2020" للفنانة نادين نجيم وقصي خولي، أغنية شارة المقدمة للعمل للفنان زياد برجي بعنوان "بيختلف الحديث" على يوتيوب، والأغنية من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد وتوزيع إليا ناستا، وكشف كليب الأغنية بعض ملامح قصة المسلسل وكذلك ملامح قصة الحب بين نادين نجيم وقصي خولي في العمل، بالإضافة إلى بعض المشاهد المؤثرة في المسلسل، وهو ما شوق الجمهور للعمل الذي يعرض في موسم رمضان 2020.

قصة حب نادين نجيم وقصي خولي في "2020"

وتنافس الفنانة نادين نجيم في رمضان بمسلسل "2020" بعد تأجيله العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، وتجسد نادين في المسلسل شخصية "سما" ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، وتقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات، ويمثل قصي خولي دور زعيم العصابة، وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحات سابقة لها إنها تلتقي مع قصي خولي للمرة الثانية بعد مسلسل "خمسة ونص" وكشفت أن الدور الذي تلعبه في العمل هو شخصية "سما" النقيب في قوى الأمن الداخلي، وتضيف: "تضع ظروف العمل سما في صراع كبير بين مهنتها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي جمعتها بـ صافي" من جهةٍ أخرى.".

تفاصيل قصة مسلسل "2020"

وتحدث أيضاً الفنان قصي خولي عن دوره في العمل وقال أن شخصية صافي التي يقدمها استفزّته عند قراءته للنص، وذلك بسبب أسلوب كتابة تلك الشخصية، مما دفعه للتحضير لها قبل تجسيدها، وأضاف قصي: "صافي هو شخص لا يثق بالآخرين، ويحمل الكثير من التناقضات والمفاجآت"، بموازاة ذلك عبّر قصي عن امتنانه لسكّان الحارة التي استضافت فريق العمل، ووصف المسلسل بـ "الإنجاز المهم على صعيد مسيرتنا جميعاً.. من شركة إنتاج إلى فنانين وكتّاب وفنيين.. وجميع مفاصل العمل الأخرى".

وشوقت الفنانة نادين نجيم الجمهور بعد الكشف عن بوستر العمل والذي ظهرت به بالحجاب، وتعود للشاشة بعد غيابها العام الماضي، ويشارك في المسلسل أيضاً عدد من النجوم مثل كارمن لبس و فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين وغيرهم.