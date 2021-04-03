رمضان 2021.. أول برومو لمسلسلات غادة عبد الرازق وعلي ربيع وأمينة خليل وياسر جلال يطرح أغنية "ضل راجل"

منافسة مسلسلات رمضان 2021 انطلقت بقوة، وطرح عدد من النجوم بروموهات جديدة لمسلسلاتهم في موسم رمضان، وعلى رأسهم غادة عبد الرازق وعلي ربيع وأمينة خليل.

غادة عبد الرازق تطرح أول برومو لمسلسلها "لحم غزال"

وشوقت الفنانة غادة عبد الرازق الجمهور اليوم بطرح البرومو الأول لمسلسلها الجديد "لحم غزال"، والذي كشفت به عن ملامح قصة العمل الذي تدور قصته في إطار تشويقي وإجتماعي، وتلعب غادة عبد الرازق ثلاث شخصيات مؤديةً دور"غزال"، وتدخل في صراعات عديدة مع عدد من أفراد الحارة الشعبية التي تعيش بها، وكشفت أيضاً غادة عبد الرازق في فيديو على انستقرام على اللوك الذي ستظهر به بشخصيتها في المسلسل، والذي يشارك به مجموعة من النجوم مثل شريف سلامة وعمرو عبد الجليل ومي سليم ووليد فواز ووفاء عامر وغيرهم.

علي ربيع يطرح البرومو الأول لمسلسله "أحسن أب"

وطرح كذلك الفنان علي ربيع البرومو الأول لمسلسله الجديد "أحسن أب"، والمكون من 15 حلقة، ونشر البرومو عبر حسابه بانستقرام وكشف تفاصيل عرضه وقال:" أحسن أب علي قناة الحياة.. رمضان يقربنا انتظرونا ان شاء تأليف محمدي ومحي اخراج معتز التوني"، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي حول شخص يعمل مدرس ويقرر دخول مسابقة مع أحد طلابه من الأطفال.

البرومو الأول لمسلسل "خلي بالك من زيزي" لأمينة خليل

وروجت الفنانة أمينة خليل لمسلسلها الجديد "خلي بالك من زيزي"، وطرحت البرومو الأول للمسلسل على انستقرام، والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة تعاني من مرض نفسي بسبب الضغوط التي تتعرض لها وبسبب طريقة تربيتها، وهو ما يوقعها في العديد من المشاكل خاصة في رحلة العلاج، ويشارك في بطولة المسلسل الفنان محمد ممدوح وبيومي فؤاد وسلوى محمد علي وغيرهم.

ياسر جلال بطرح أغنية مسلسله "ضل راجل" بصوت أحمد سعد

وشوق الفنان ياسر جلال الجمهور لمسلسله الجديد "ضل راجل" من خلال طرح الأغنية الدعائية للمسلسل بصوت الفنان أحمد سعد، ونشر مع الأغنية كليب حمل عدة مشاهد ولقطات مؤثرة من المسلسل، والذي يشارك به مع الفنانة نور، وحرص شقيقه الفنان رامز جلال على دعمه والترويج للمسلسل وأعاد نشر الأغنية وقال:" ربنا يكرمك ياخويا.. ويتمهالك علي خير ويكملها بالستر".