نهى نبيل تحرج صديقتها بثينة الرئيسي وتحسم حقيقة حملها بطفلها الرابع.. بالفيديو

نهى نبيل حسمت الجدل حول أخبار حملها، وذلك بعدما نشرت صديقتها الفنانة بثينة الرئيسي فيديو أعلنت به عن حمل نهى نبيل.

نهى نبيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الرابع

ونفت الفنانة نهى نبيل خبر حملها في طفلها الرابع، وقالت إن الفيديو مع بثينة الرئيسي الذي أعلنت به حملها هو مزحة إبريل وخبر عير حقيقي، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إنها كانت تتمنى أن يكون الخبر صحيح، ولكن للأسف غير حقيقي، وأشارت إلى انها فوجئت بالفنانة بثينة الرئيسي في موقع التصوير وهي تصور معها الفيديو وتمنت أن تكون المزحة فأل خير عليها ويصبح الخبر حقيقة.

نهى نبيل تحرج بثينة الرئيسي

ووصفت نهى نبيل الأمر بالمزحة الجميلة وخفيفة الدم، وحسمت الجدل حول خبر حملها وقالت إنها ضحكت بسببها ولكنها كذبة إبريل، وتلقت نهى نبيل انتقادات من البعض بسبب إعلانها خبر حملها ونفيها بعد ذلك مبررة إنه كذبة إبريل، واعتبر البعض الآخر ذلك احراجاً لزميلتها بثينة الرئيسي والتي أعلنت الخبر بنفسها في الفيديو برفقة صديقتها نهى نبيل في موقع التصوير.

وكانت بثينة الرئيسي قد تواجدت مع نهى نبيل في موقع تصوير أحد الأعمال وأكدت أن صديقتها نهى نبيل حامل بطفلها الرابع، وقالت في الفيديو: "نهى نبيل حامل.. خدوا الخبر اليقين من عندي"، معبرة عن سعادتها بهذا الخبر المفرح الخاص بصديقتها، لافتة إلى أنها لم تعلم حتى الآن ما إذا كانت نهى سوف ترزق بصبي أو فتاة، وأشادت بثينة الرئيسي بموهبة صديقتها كما أعلنت أن نهى نبيل سوف تدخل مجال التمثيل، دون أن تكشف العمل الذي سوف تشارك به، وأضافت: "دخلت التمثيل من أوسع أبوابه".

نهى نبيل تكشف تطورات قضية التحفظ على حساباتها

وكشفت الفنانة نهى نبيل في تصريحاتها أيضاً آخر تطورات قضية التحفظ على حساباتها البنكية، وقالت إنه بنفس التوقيت صدر قرار بإلغاء التحفظ على حساباتها البنكية مع عدد من المشاهير من الكويت، وأكدت أن الخبر صحيح وعبرت عن سعادتها به، وأضافت مازحة أن خبر الحمل مؤجل حتى إشعار آخر.