أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد عملية استصال الورم: "المرض يتلاشى وأبدأ العلاج الإشعاعي"

فخرية خميس، الفنانة العمانية، طمأنت الجمهور على حالتها الصحية بعد عملية استئصال الورم السرطاني، ونشرت أول صورة لها من المنزل قبل استكمال رحلة علاجها في الفترة المقبلة.

أول صورة لفخرية خميس بعد عملية استئصال الورم

ونشرت الفنانة العمانية فخرية خميس أول صورة لها من منزلها بعد خضوعها مؤخراً لعملية استئصال ورم سرطاني بالثدي، وكشفت فخرية خميس تفاصيل حالتها الصحية وطمأنت الجمهور بأحدث ظهور لها وقالت:" بسم الله ما شاءالله تبارك الله..مسيتم بالخير يا وجيه الخير، جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ربي يتقبلها منكم.. رحم الله موتاكم واطال في اعماركم والشفاء لمرضاكم يا الله".

فخرية خميس تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

وكشفت فخرية خميس تطورات حالتها الصحية، بعد العملية الجراحية، وقالت إنها ستبدأ الخضوع للعلاج الإشعاعي لاستكمال رحلة علاجها من الورم السرطاني وأضافت في تعليقها:"لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث اسابيع الى نهاية اكتوبر، وايضاً رح أبدأ جلسات الاشعاع يوميا لمدة شهر ونصف تقريبا ابتداء من يوم الاحد في المستشفى السلطاني بالمركز الوطني لعلاج الاورام".

فخرية خميس تطمن الجمهور على حالتها الصحية

وتفاعل الجمهور مع صورة فخرية خميس الجديدة بعد العملية، خاصة بعد نقلها أخبار إيجابية حول حالتها الصحية بعد فترة من إثارة القلق حولها، بسبب شائعات تدهور حالتها الصحية منذ إصابتها بمرض السرطان، خاصة بسبب تزامن ذلك إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تأجيل جلسات علاج الكيماوي لها في بداية فترة مرضها، قبل ان تجري أيضاً الجراحة لاستئصال الورم بالصدي في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت فخرية خميس قد كشفت تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها وقالت في تدوينة سابقة لها:" متابعيني الكرام جزاكم الله خير على الدعاء والتواصل فديتكم الله يحفظكم لله الحمد والشكر تم إجراء بنجاح عملية استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وازالة الثديين بالكامل على ايدي الدكاترة الأعزاء في مستشفى مسقط الخاص".