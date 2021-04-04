إعلامي سعودي يكشف تفاصيل هروبه من مقلب رامز جلال 2021

وليد الفراج الإعلامي السعودي تحدث عن تفاصيل اكتشافه لمقلب برنامج رامز جلال الجديد الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021.

وليد الفراج يكشف تفاصيل هروبه من برنامج رامز جلال

وليد الفراج نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يكشف فيها تفاصيل هروبه من برنامج رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان القادم، وتحدث الإعلامي السعودي عن تواصل الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبدالهادي معه من أجل الاتفاق على ظهور الأول في برنامج حواري، وأكد وليد فراج أنه على الرغم من رفضه الظهور في البرنامج لكنه شعر بأن رامز جلال خلف هذه الدعوة.

فكتب وليد الفراج تعليقا على ذلك قال فيه: "تلقيت قبل أيام اتصالا من الزميل المذيع المصري مهيب عبدالهادي يدعوني لحوار تلفزيوني بالرياض ، بصراحة الموضوع ما كان مريح لانني حاولت اقناعه بأنني نادرا ما اظهر كضيف في البرامج وكان يضغط ، وتبون الصدق حسيت ان في الموضوع رامز جلال وجه مشرق ومقالبه الرمضانية، فلتنا".

ضحايا برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021

وليد الفراج تفاعل العديد من متابعيه مع ما نشره، بينما رفض البعض فكرة رفضه للظهور في البرنامج، في وقت أشاد البعض الآخر بقراره، وقد تم الكشف عن العديد من النجوم المشاركين في برنامج رامز جلال الجديد خلال الأيام الماضية، حيث تداول الجمهور القائمة الأولية لضحايا البرنامج ومن بينهم عدد من نجوم الكرة مثل اللاعبين محمد مجدي قفشة، ومحمد هاني، ومروان محسن، ومحمود جنش، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب وعدد من نجوم المهرجانات.

تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد

التسريبات حول برنامح رامز جلال الجديد في رمضان 2021، قد ازدات بشكل واسع خلال الفترة الماضية حيث تداول الجمهور فيديو من كواليس التصوير بأحد الفنادق في السعودية، وكشف مصور الفيديو عن اللوك الذي سيظهر به رامز جلال في رمضان باعتماده اللون الأحمر والأصفر لشعره، بعد ظهوره في رمضان الماضي بشعر باللون الأزرق، وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يسير مع فريق تصوير البرنامج في الفندق، وظهر في فيديو آخر وهو يصور مقدمة الحلقات في نفس الفندق أيضاً، وحتى الآن لم يتم حسم إسم البرنامج بعد تداول إسم "رامز مريض نفسي"، والذي لاقى اعتراضات وهجوم كبير من البعض بحجة إهانته للمرضى النفسيين، ومن المنتظر أن يطلق رامز جلال برومو برنامجه الجديد خلال أيام على قناة mbc مصر، بعدما انتهى من تصوير الحلقات والمقالب في السعودية، والتي يصور بها مقالبه لأول مرة.