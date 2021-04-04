ليلى أحمد زاهر ترقص مع والدها وتتحداه في أولى حلقات "هزر فزر مع لولي"..فيديو

ليلى أحمد زاهر بدأت أولى تجاربها الإعلامية مع الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي يعرض على قناة cbc، وقد شارك العديد من النجوم في الحلقة الأولى منهم والدها الفنان أحمد زاهر والفنان أحمد السعدني.

مواقف طريفة تجمع النجوم في أول حلقة لبرنامج "هزر فزر مع لولي"

ليلى أحمد زاهر استضافت في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج " هزر فزر مع لولي " مجموعة كبيرة من النجوم الذين انقسموا إلى فريقين ضم الفريق الأول كل من الفنان أحمد السعدني وإنجي علي، وإيناس كامل، والفريق الثاني هو أحمد زاهر، وأحمد صفوت، وهيدي كرم، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة التي جمعت الفريقين في المنافسات بينهما حيث تعتمد فكرة البرنامج على فقرات ترفيهية من بينها مسابقة بدون كلام التي يسعى فيها المشاركين للكشف عن اسماء أغاني أو أفلام عن طريق الإشارة.

ليلى أحمد زاهر تساند أحمد السعدني على حساب والدها

ليلى أحمد زاهر جمعها مواقف طريفة بوالدها أثناء الحلقة الأولى من "هزر فزرمع لولي" وتحديدا عندما رفضت اعتراض والدها على نتائج إحدى المسابقات وطلبت منه الجلوس ليهددها أحمد زاهر بشكل طريف أنه سوف يحاسبها على ذلك في المنزل، كما شهدت المنافسة بين كل من الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد زاهر مواقف طريفة وتحديدا بعد احتفال ليلى زاهر بفوز أحمد السعدني على والدها، كما قامت كذلك بالرقص مع والدها على أغنية " أنا في اللابوريا" للراحل أحمد زكي، وكشف الفنان أحمد السعدني أثناء الحلقة عن موهبته في الحساب حيث حصل على العديد من النقاط التي ابهرت زملائه.

ليلى أحمد زاهر تروج لبرنامجها الجديد

ليلى أحمد زاهر روجت لبرنامجها الجديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" حيث نشرت مجموعة صور من الحلقة التي تجمعها بضيوفها وعلقت على الصورة التي نشرتها فكتبت: " استنوا ضيوفي و حبايب قلبي معايا انهارده في اول حلقة من برنامج هزر فزر مع لولي الساعة ١٠ علي قناة cbc"، وقدمت ملك أحمد زاهر التهنئة لشقيقتها على هذه الخطوة، كما تفاعل معها العديد من متابعيها.

وتعتمد فكرة البرنامج عن حلقة تضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساء، وقد عرض الموسم الأول من البرنامج العام الماضي وقدمته الفنانة هنا الزاهد.