فيديو مشاركات نجوم الفن في الحفل التاريخي لنقل المومياوات الملكية بمصر

شهد حفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي أقيم في مصر منذ قليل حضور كبير من نجوم الفن في العديد من فقراته الفنية بمناسبة نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط بمصر والتي أقيم بها الحفل.

محمد منير يغني في حفل نقل المومياوات الملكية

محمد منير الفنان المصري هو أول النجوم الذين ظهروا في حفل موكب المومياوات المصرية حيث قدم أغنية "أنا مصر" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام نزيه، وظهر محمد منير في الحفل وهو يغني على ضفاف نهر النيل، في وقت ظهرت فيه الفنانة الكبيرة يسرا على مسرح الحفل في متحف الحضارة وألقت كلمة قصيرة.

وبدأت فقرات الحفل الموسيقية والغنائية بظهور كل من الفنانة نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم ومغنية الأوبرا المصرية أميرة سليم حيث قدمت النجمات الثلاثة العديد من المقاطع الغنائية، كما قدمت كل من نسمة محجوب وريهام عبدالحكيم بعض المقاطع الغنائية باللغة العربية بقيادة المايسترو المصري نادر عباسي.

حضور ضخم لنجوم الفن في الحفل

العديد من نجوم الفن في مصر شاركوا أيضا في موكب نقل المومياوات الملكية، حيث قدم كل منهم العديد من الفقرات الخاصة بالتعريف بأهم المعالم الأثرية في مصر منهم الفنان خالد النبوي، وأحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، والفنانة يسرا، وأحمد السقا، ونيللي كريم، ومنى زكي التي فتحت أبواب المتحف المصري معلنة عن بداية مراسم الحفل.

النجوم يعلقون على حفل نقل المومياوات الملكية

وعلق العديد من نجوم مصر والعالم العربي على حفل نقل المومياوات الملكية والفقرات الفنية التي شهدها، فكتبت الفنانة أحلام تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "عندما اعشق الموسيقى فقط لاني اعشق مصر العظيمة"، كما علق الفنان محمد هنيدي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "مستوى ابهار يفوق الوصف باحتفالية تشرف كل مصري .. مصر تسحر العالم".

كما كتبت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابها على "انستجرام" : "هذا اليوم سيذكره التاريخ والعالم كله كان شاهد..أن كان للعظمة تعريف فهو ماشاهدناه اليوم ان يجتمع التاريخ بعظمته والفن والجمال بأبهى وأرقى حللهما.. جمال يعجز عن وصفه اللسان وشعور بالفخر لكل مصري وعربي حدث جاء ليذكر العالم بأن مصر منبع الحضارات وأم الدنيا هنيئاً لمصر قيادة وشعب بهذا الحدث الاستثنائي وكل الشكر لكل القائمين على هذه الفعالية ولكل مبدع وفنان ساهم وشارك في صياغة هذا الحدث".

صبا مبارك علقت أيضا عبر حسابها على "تويتر" عن مشاركة نجوم الفن في هذا الحدث فكتبت: "اليوم تتجه أنظار العالم بأجمعه لمصر التي طالما كانت رمزاً للحضارة والتاريخ.. تحية وتقدير لجميع القائمين، فخورة بأنني أشهد هذه اللحظة التاريخية وبكل أصدقائي وزملائي المشاركين في هذا الحدث الاستثنائي".