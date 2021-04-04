بسمة بوسيل تنشر صورة من طفولتها مع والدها الراحل: "أغلى ما فقدت"

بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني لا تزال تعيش أحزانها بعد إعلانها عن رحيل والدها صباح الجمعة، حيث نشرت الفنانة المغربية صورة من طفولتها تجمعها بوالدها الراحل.

رسالة مبكية من بسمة بوسيل لوالدها الراحل

بسمة بوسيل نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من فترة طفولتها تجمعها مع والدها الراحل، الفنانة المغربية علقت على الصورة وعبرت من خلالها عن فقدانها أغلى ما تملك ودعت لوالدها في كلمات مؤثرة ابكت متابعيها بسبب حالة الحزن التي تعيشها الفنانة المغربية نتيجة هذا المصاب الأليم، فكتبت بسمة بوسيل: "‎‏يارب استودعتك قبرًا ضمّ قلبي وروحي وأغلى ما فقدت، اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة. اللهم ارحم أبي اللذي بات في قبره وحيداً ربي اجعل اعماله مؤنسة له واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك و عفوك يا رب ، اللهم ارحم ابي و اغفر له".

بسمة بوسيل تطلب من متابعيها الدعاء لوالدها

بسمة بوسيل قدم لها التعازي العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني حيث حاول بعضهم مواساة الفنانة المغربية من أجل تجاوز هذه المحنة الصعبة فكتبت الفنانة درة تعليقا قالت فيه: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرك يا حبيبتي"، الفنان مينا عطا قدم كذلك تعازيه للفنانة بسمة بوسيل فكتب: "البقاء لله شدي حيلك ربنا يرحمه ويحسن إليه ويصبركم"، وقد أجريت مراسم جنازة والد بسمة بوسيل الجمعة، ولم يكشف الفنان تامر حسني أي تفاصيل عن مكان أو تفاصيل الجنازة، في وقت نشرت الفنانة المغربية على خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستجرام" العديد من الصور التي تجمعها بوالدها وطلبت من متابعيها الدعاء له.

تامر حسني يكشف سبب وفاة والد زوجته

تامر حسني قد نعى حماه الراحل من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها برسالة مؤثرة، قال فيها: "توفى اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها". وأضاف تامر حسني: "أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه ايضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم، أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة له ولكل من توفاهم الله.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وتلقى تامر حسني التعازي في وفاة والد زوجته، من قبل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه، ومن بينهم ياسمين عبد العزيز، وهشام ماجد، وميريهان حسين، وتامر حسين، وغيرهم، كما قدم العديد من النجوم التعازي للفنانة المغربية في وفاة والدها.