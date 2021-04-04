الفنان التونسي لطفي بوشناق ‏: لا يمكن لأحد إنكار دور مصر وفضلها...

أكد الفنان العربي التونسي لطفي بوشناق، اليوم الأحد ، أنه لا يمكن لأحد إنكار دور مصر الكبير وفضلها على الفن العربي بشكل ‏عام، بما فيه المسرح والسينما والغناء، مشددا على أن مصر ستبقى دائما الوتد للأمة العربية بأكملها‎.

وقال بوشناق - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر مدرسة كبيرة وتاريخها أيضا كبير، وأنه تعلم من أساتذتها ‏الكبار الذين لهم فضل عليه وعلى الفنانين العرب، مشيرا إلى أنه عاش في مصر وتعلم منها الكثير، وأنه لا يجد ما يكفي من الكلمات ‏ليعبر عن حبه وتقديره لها‎.

وأشاد بوشناق بعودة الأنشطة الثقافية والفنية في تونس، قائلا إن الجماهير متعطشة للأنشطة الثقافية التي توقفت بسبب جائحة ‏كورونا، وإنه كفنان افتقد جمهوره طيلة فترة التوقف، ولذلك يقوم حاليا بعدة مشاريع فنية، مؤكدا أنه دائما في فنه يحاول أن يكون ‏شاهدا على العصر وأن يقدم الجديد دائما، لأن الفنان برأيه يجب أن يواكب كل الأحداث، وأن يكون المرآة التي تعكس الواقع الذي ‏يعيشه .. مشيرا إلى أن ما يعرفه الجمهور عن بوشناق لا يتجاوز 10% من أعماله الفنية‎.

وأضاف أن أعماله دائما ما تكون مستوحاة من الواقع والأزمات التي تعيشها شعوب المنطقة العربية، لافتا إلى أنه لا يغني فقط للحب ‏وللجمال، ولكنه حريص على أن يغني أيضا لقضايا الشعوب وهو بحسب رأيه، يعتبر حبا من زاوية أخرى‎.

وأوضح الفنان التونسي الكبير أن دور الفنان هو خدمة وطنه، واصفا نفسه بـ"الناطق الرسمي لشعبه وما يدور في بلاده"، لأنه جزء ‏منه، وهو يحاول أن يعبر عن ذلك لأن رسالة الفن والفنانين تأثيرها يكون أقوى من آلاف الخطابات‎.

وأكد بوشناق أنه يحاول أن يعبر دائما عن كل القضايا التي تهم العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية التي تشغل باله دائما، ولا ‏يستطيع تجاهلها مهما كلفه الأمر، مشيرا إلى أنه جزء من الوطن العربي وأن الحدود الجغرافية لا يأخذها في الاعتبار لأن الفن لا ‏يعرف الحدود، ومواقف الإنسان والفنان هي التي تبقي ويسجلها التاريخ، مشددا على صدقه في كل مواقفه من القضايا التي تهم ‏الإنسانية‎.

وتابع لطفي بوشناق قائلا إنه عبر مسيرته الفنية، قام بالغناء في كل الدول العربية، وكثير من دول العالم مثل اليابان والهند وأمريكا ‏وكندا، معربا عن اعتزازه بغنائه في دار الأوبرا المصرية .. لافتا إلى أن أهم الأحداث الفنية في حياته هو إحياؤه حفلا على مسرح ‏قرطاج عام 1979، حيث كان أول فنان تونسي يعتلي مسرح قرطاج ليقيم حفلا بمفرده، وهي المرة الأولى في تاريخ مهرجان قرطاج‎.

وأشار إلى حرصه في كثير من المناسبات على الظهور بالزي التونسي التقليدي الذي يفتخر به، لأنه يعبر عن هويته العربية ‏التونسية، موضحا أن كل شعب لديه نكهته الخاصة التي يجب أن يحافظ عليها، وأن الفنان بصفة خاصة، يلزم أن يكون له دائما ‏شخصية فنية وثقافية تميزه في الشكل وفي المضمون أيضا‎.

وعن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (السوشيال ميديا)، قال الفنان لطفي بوشناق إن السوشيال ميديا أمر في غاية ‏الأهمية، وهي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ولكنها في نفس الوقت سلاح ذو حدين ويجب التعامل معها بكل فطنة وذكاء، ويجب ‏على مستخدميها الأخذ بالنقاط الإيجابية والبعد عن النقاط السلبية التي تضر ولا تنفع‎.

وكشف بوشناق عن أنه الآن بصدد إنشاء قناة رسمية له يتولاها متخصصون في المجال، مقرا بتقصيره في استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي بسبب انشغاله الدائم بالفن والألحان‎.

وبصفته رئيس نقابة الفنانين التونسيين في تونس، قال بوشناق إن هناك عدة نقابات فنية في تونس وإن دور النقابة هو تطوير قطاع ‏الفن، وضمان حقوق الفنانين والدفاع عنها، مؤكدا أن النقابة ليس لها أي مصالح شخصية وإنما تحرص على مصلحة الفنان ومستقبله ‏وعلى الارتقاء بالفن عامة‎.

يذكر أن الفنان لطفي بوشناق قام مؤخرا بإحياء السهرة الرابعة لمهرجان الأغنية التونسية في دورته العشرين بمدينة الثقافة، الذي أقيم ‏خلال الفترة من 30 مارس الماضي إلى 3 أبريل الجاري، حيث قدم عدة وصلات غنائية أضافت جمالا وجاذبية لأجواء المهرجان ‏الذي عاد للانعقاد بعد انقطاع دام 12 عاما‎.‎