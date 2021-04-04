2 مايو المقبل.. عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا فى قصر عابدين

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي داخل قصر عابدين يوم الأحد الموافق 2 من شهر مايو المقبل، الذى سيتزامن في احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وبنفس الوقت سيكون في آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

ويحيى الموسيقار عمر خيرت، حفل موسيقي فى مركز المنارة بالتجمع الخامس يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أبريل الجارى، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله «مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.