عازفة السوليست تسرد تفاصيل عزفها المنفرد أمام الرئيس باحتفالية نقل المومياوات

روت عازفة السوليست كمان، سلمى سرور، تفاصيل عزفها المنفرد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية نقل المومياوات يوم أمس السبت 3 أبريل 2021.

وقالت "سرور" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد 4 أبريل 2021، إن مصر خير وإبداع كبير وجميع من كان في الأوركسترا كان على مستوى كبير من الإبداع، مبدية فخرها بمشاركتها وعزفها أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت، أنها تابعت ردود الأفعال على فيس بوك وإنستجرام ووجدت حالة فرحة من جانب الجميع؛ مشددةً على أن الأوركسترا قدمت شيئا على قدر الحدث وتتمنى إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن مصر قادرة على كل شيء.