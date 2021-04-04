محمد إمام يواجه نفوذ وسطوة نرمين الفقي في الإعلان الأول لمسلسل "النمر"..فيديو

"النمر" أحدث الأعمال الدرامية للفنان محمد إمام المقرر عرضها في شهر رمضان 2021، وقد جذب الإعلان الأول للمسلسل أنظار الجمهور بسبب عدد النجوم الضخم المشاركين فيه، وكذلك تفاصيل أحداثه التي تقتحم عالم تجارة الذهب.

الإعلان الأول لمسلسل "النمر" لمحمد إمام

محمد إمام نشر عبر حسابه على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "النمر" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، ويظهر محمد إمام بشخصية النمر التي تدخل عالم "الصاغة" وهي منطقة شهيرة بتجارة الذهب، ويبدأ في رحلة فرض سطوته عليها ومواجهة أقوى رجالها، في وقت يجد مقاومة كبيرة منهم وتحديدا كل من الفنان بيومي فؤاد، ومحمد رياض، كما يواجه كذلك "شمس" وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي، ويرى التجار أن مواجهة النمر مهمة بعدما تأكدوا انه يرغب في إنهاء نفوذهم وتحكمهم الكبير في هذه التجارة.

محمد إمام يواجه سطوة نرمين الفقي في مسلسل "النمر"

محمد إمام علق على الفيديو الذي نشره والذي اعتبره بداية للمنافسة المنتظرة في شهر رمضان فكتب: "توكلنا على الله الإعلان الرسمي مسلسل (النمر)"، وكان الفنان محمد إمام قد نشر صورة تجمعه مع الفنانة نرمين الفقي من كواليس تصوير المسلسل، وأكد أن دور الفنانة المصرية فيه مختلف تماما عن الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

فكتب محمد إمام تعليقا على الصورة قال فيه: "أدوار نرمين الفقي في حتة.. وشمس الحلق في حته تانية بعيد، انتظروا ملكة الصاغة في رمضان إن شاء الله"، لتعلق الفنانة نرمين الفقي على ما نشره فكتبت: "بالتوفيق والنجاح يارب"، وتوقع العديد من المتابعين أن هناك مواجهات كبرى سوف تقع بين الثنائي، وتحديدا بعد انقلاب النمر على شمس ليبدأ العمل ضدها.

أبرز نجوم مسلسل "النمر" لمحمد إمام

مسلسل "النمر" يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما في مصر على رأسهم الفنان بيومي فؤاد الذي يقدم دور مختلف عن أدواره التي عرف بها في السنوات الأخيرة، ويواصل تجربته المختلفة والتي قدمها العام الماضي في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة الكبيرة يسرا، حيث يقدم بيومي فؤاد دور بعيد عن الكوميديا، كما يشارك في بطولة مسلسل "النمر" كل من الفنان محمد رياض، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، أحمد عبدالله محمود، وأحمد حلاوة، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وخالد أنور، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام يعود إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضي عنها، حيث كان آخر عمل درامي شارك في بطولته هو مسلسل "هوجان" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.