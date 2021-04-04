ماريتا الحلاني: تحديت نفسي في مسلسل "2020" وأنا رومانسية بامتياز

تشارك الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني في مسلسل " 2020 " الذي يعرض في شهر رمضان المقبل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية على رأسهم النجمة نادين نسيب نجيم والنجم قصي خولي ومن إنتاج صادق الصباح. وفي هذا السياق، تقول ماريتا إنها فخورة جداً بالمشاركة في هذا العمل الضخم، علماً أنها تهوى التمثيل منذ صغرها، وأردفت أنها حين قرأت النص أعجبت به، وكذلك أعجبت بدورها لأنها تلعب دور فتاة تدعى سعاد، تعيش أسلوب حياة مختلف تماماً عن حياتها، إلا أنّ الشخصية تحتوي على بعض الطباع التي تشبهها مثل الرومانسية والهدوء. ولفتت إلى أنها تحدت نفسها في هذا العمل، لاسيما أنها تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، كما تجمعها مشاهد عديدة مع الممثلة القديرة كارمن لبس.

ولفتت ماريتا إلى أن الفيديوهات التي تقوم بها على صفحتها الخاصة على تطبيق "تيك توك" كانت الحافز الأكبر لإلقاء الضوء على موهبتها التمثيلية، والتي دفعت بالقائمين على العمل للاستعانة بها.

تدور قصة العمل حول "سما" (نادين نسيب نجيم)، النقيب بالجيش اللبناني والتي تحاول الوصول لأدلة إدانة لمجرم يدعى "صافي" (قصي خولي)، يتميز بدهاء شديد وقدرة على مرواغة رجال الأمن ويسعى من خلال عمله في مجال التجارة إلى التغطية على أعماله الاجرامية والمنافية للقانون.

وفي هذا السياق، تقول ماريتا إن العمل درامي مشوّق، بعيد عن الكلاسيكية، ومليء بالمفاجآت وهي متحمسة جداً لمتباعته على الشاشة.وعما إذا كانت ماريتا مستعدة للانتقادات التي قد تواجهها بعد ظهور دورها في المسلسل، لفتت النجمة الشابة إلى أنّها اعتادت على هذا الأمر، فهي مغنية في بادئ الأمر، وقد رافقت مسيرتها الفنية انتقادات عديدة إلا أنها تخطت هذا الأمر بمثابرتها وتقديم أفضل ما لديها، علماً أنّ المخرج فيليب أسمر وفريق العمل شجعاها كثيراً وأثنيا على موهبتها.

المسلسل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "صباح إخوان". ويضم العمل الذي تم تأجيل عرضه في العالم الماضي بسبب وباء كورونا كل من طوني عيسى وماريتا الحلاني كارمن لبس وليليان نمري ورامي عياش وغيرهم.

وفي سياق آخر، تشارك ماريتا في عمل رمضاني آخر بعنوان "الحي الشعبي"، وتؤدّي فيه دور البطولة إلى جانب مقدم البرامج اللبناني محمد قيس من كتابة الممثلة اللبنانية فيفيان أنطونيوس، وإنتاج شركة "مروى غروب" على قناة "الجديد". ويتطرّق المسلسل إلى مجمل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني، بدءاً من الطبقية وصولا إلى المحسوبية والفساد، مع إدخال بعض المواقف الكوميدية. وتلعب ماريتا شخصية سيرينا التي تتحمل مسؤولية عائلتها وتعيش في حي شعبي، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعاتها نحو المستقبل، وتبدأ أحداث المسلسل بعد تعرّض سيرينا لحدث معين يغيّر لها حياتها كلياً. وسجلت ماريتا شارة المسلسل، ووضع كلمات الأغنية ولحّنها والدها النجم عاصي الحلاني.

وكانت ماريتا أطلقت منذ فترة أغنية "قولولو" من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج عمر خالد بعيني، وقد لاقى رواجاً كبيراً. تقول ماريتا إن هذه الاغنية تعني لها الكثير لاسيّما أنّ كلماتها تدخل القلب من دون استئذان، كما أنها تعاونت للمرة الأولى مع برجي. وعما اذا كانت تعيش قصة حب، كما ظهرت في الكليب، لفتت ماريتا إلى أنها دائماً في حال حب، وهي رومانسية بامتياز.

وعما إذا كانت ماريتا ستؤدي أغنية تجمعها بوالدها، كشفت أنها سبقت وأدت أغنية وطنية لدولة الجزائر، لكنها تصب اهتمامها اليوم على رسم هوية فنية خاصة بها بعيداً عنه، لكنها تتمنى أن تحقق هذه الأمنية في المستقبل، فهذا شرف كبير لها