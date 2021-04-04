تعرف على عازفة الدف في حفل موكب المومياوات ”تقى علي”

بـ«ملامحها التى تحمل الهوية المصرية، بسمارها ولونها الخمري، ونظرات عينيها خلال تأديتها للعزف»، خطفت تقى علي، عازفة الدُف بأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، الأنظار بقوة، خلال ظهورها، مساء أمس، فى حفل «موكب المومياوات الملكية».

وعلى نطاق واسع تم تداول صورة عازفة الدُف على مواقع التواصل الاجتماعى، ليطرح السؤال: «من هى الفنانة الهادئة، التي تشابهت ملامحها مع العازفات من سيدات مصر القدماء المدونة على رسومات الجداريات الفرعونية».

من هي «عازفة دف» موكب المومياوات؟

تُدعى تقى علي عبدالرحيم

ابنة الفنان الراحل علي عبدالرحيم، الشهير بـ«سامبو»

عضوة في أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

احترفت عزف الدُف

شقيقة نشوى علي وهي فنانة شابة تقوم بدور «سوسن» في مسلسل «قصر النيل» المقرر عرضه في شهر رمضان، أمام الفنانة دينا الشربيني.

تمت خطبتها في 2014، من تامر البراشي، وتزوجا في 2015.

زوجها مدرس التشيلو في معهد كونسرفتوار للموسيقى.

يعمل زوجها عازفًا لآلة التشيللو في دار الأوبرا القاهرة، فضلًا عن عمله بأكاديمية الفنون.

عبرت عن اعتزاها بالمشاركة في الحدث، مساء أمس، وعاودت فتح حسابها الخاص، مدونة: «كان لازم أرجع أفتح الأكونت تاني بجد من كمية الحب والكلام الجميل بشكل مش قادرة أوصفه و بجد نفسي أرد علي واحد واحد واقوله شكرا من كل قلبي كنت فخوره جدا اني كنت جزء صغير من حدث عظيم و عالمي بالشكل ده».

«الاوركسترا العظيم أحسنتوا جدا واحد واحد بجد والمايسترو العظيم نادر عباسي ألف مبروك لحضرتك و فخورة جدا اني عضوه في أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني».

حفل موكب المومياوات المهيب

يشار إلى أن مراسم رحلة نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، تمت مساء أمس، السبت في حدث عالمي كبير على الأراضي المصرية.

وتم نقل مومياء لـ18 ملكا و4 ملكات، من أسر فرعونية مختلفة، فى 17 تابوتا، من خلال عربات صممت خصيصا لهذ الحدث «في شكل فرعوني».