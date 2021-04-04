لقاء الخميسي توجه رسالة إلى الرئيس السيسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور أثناء نقل موكب المومياوات الملكية.

وكتبت لقاء الخميسي، تعليقا على الصور قائلة: "الرئيس..كنت كأي مواطن مصري قلقة وفي قلبي نغصة منذ ان قامت ثورة ٢٠١١ كنت خائفة ويحمل قلبي شكوك عودتنا بقوة لصدارة المنطقة العربية .. امتلئت نفسي باليأس من العشوائية والتخبط في اداء بعض الاعمال في المجتمع وشعرت ان خطوات التقدم باتت حلمٌ لن يكتمل".

واضافت لقاء الخميسي:"منذ فترة وانا اتابع اعمالًا كثيرة وتغيرات واضحة في كل المجالات وبدأت اشعر برياح التغييرات الايجابيه في مصر مع بعض الضغوط التي كانت تؤرقني كمواطنة مصرية كافحت بشدة لبناء حياةٍ كريمة".

وتابعت لقاء الخميسي، قائلة: "لكن ، وفي ليلةٍ كانت من أعظم الليالي التي عشتها عاد الأمل والنور والثقة الي قلبي .. في لحظةٍ لم تتجاوز الثوانٍ رأيتك جالسًا وفي عينيك الثقة والكرامة والأمل في غدٍ خططت له بذكاء رجلٍ مُحب وحنكة رجلٍ حكيم أراد النهوض بتاريخ أرضه العظيم .. رأيت الانضباط العظيم في جلستك وهيئتك وعينيك الذي اعتراهما الحُب والثقة والعظمة والإرادة ، أحببتك كما لم أحب ، وثقتُ بك كما لم أثق ابدا في رجلٍ الا ابي ، وتذكرت كلمتك التي طالما رددتها " مصر هاتبقى اد الدنيا".

وواصلت: "رئيسي ووالدي ، لقد اثبت للعالم اجمع ان مِصر العظيمة بحضارتها القديمة وتاريخها المتفرد باقيةً صامدةً قويةً إلى آخر الدهر، أبي وأخي ورئيسي، أحبك وادعمك واثق بك #مصر_اد_الدنيا، شكرا لكل من ساهم في هذه الاحتفالية العظيمة التي ظهرت نموذجًا للانضباط والحُب والإبداع والجمال والرقي والفن، شكرا#بحبك_يا_مصر#بحبك_يا_بلدى".

يذكر أن موكب المومياوات الملكية وصل الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"

وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .

ونقل الحدث أكثر من 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء ، ليتصدر المشهد الإعلامي متفردا و متميزا ، عن أقوى الاحداث ، لتكون الحملة الترويجية الأقوى للسياحة الثقافية في مصر .

وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط .