باليه أوبرا القاهرة تعرض دون كيشوت 4 ليالٍ متتالية على المسرح الكبير

استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهادفة إلى إعادة إنتاج أشهر وأهم الأعمال الكلاسيكية العالمية، تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل العرض الشهير "دون كيشوت"، من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.

ويأتي ذلك لمدة أربع ليالٍ متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة 6 ، 7 ، 8 ، 9 أبريل على المسرح الكبير.

الباليه تصميم ماريوس بيتيبا والموسيقى لودفيج مينكوس ومستلهم من رواية شهيرة تحمل نفس الاسم للكاتب الإسبانى ميجول ثربانتس، وتدور أحداثه حول دون كيشوت، الفارس النبيل غريب الأطوار الذى يحلم بحبيبته دولسينا، حيث يطلب من خادمه سانشو الاستعداد للقيام برحلة طويلة للبحث عنها وإثبات بطولته الزائفة، وأثناء الرحلة يلتقى بالفتاة كيترى والفتى الفقير بازيل ويلجآن له لمساعدتهما فى الزواج رغم رفض لورينزو والد الفتاة وتتوالى الأحداث وينجح دون كيشوت فى إقناع الوالد بالموافقة على زواج كيترى وبازيل ثم يواصل رحلته للبحث عن محبوبته الغائبة.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أولى عروضها فى نفس عام تأسيسها وتأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي، ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متميزة للفرقة تحفظ هويتها، بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين,

وأصبحت إحدى فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية ) عام 1991 ومنذ ذلك الحين قدمت العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا، وتضم العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها كسارة البندق، سبارتاكوس، بحيرة البجع وغيرها.