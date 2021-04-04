شاهد.. وليد توفيق يتغزل بمصر

نشر الفنان وليد توفيق صورًا لميدان التحرير أمس من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلق وليد توفيق علي الصورة: "مصر وجه الخير، مصر الطيبة والجدعنة، مصر الفن والثقافة ... مصر الحضارة الخالدة".
ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون
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