“حلّاج النهايات” جديد الشاعر الجزائري عبد الحاكم بلحيا

الجزائر- العمانية:

صدرت عن دار ميم للنشر والتوزيع للشاعر الجزائري عبد الحاكم بلحيا مجموعته الشعرية الأولى (حلّاج النهايات). يقول بلحيا إنّ إصدار مجموعة شعرية يمثل (فعلا فنّيّا وثقافيّا واجتماعيّا)، مشيرا إلى العامل النفسيّ الشخصيّ المرتبط به، وهو(التحرُّزوالتحرُّج من عرضِ الذات على الناس). ويضيف في هذا السياق: (تردّدتُ كثيرا قبل أن أُقدِم على نشر بعض نصوصي في الفيسبوك)، وهذا التردّد منحني وقتًا لأن أثبِت قدميّ وأقف على أرض الكتابة، ومن ناحية أخرى أضاع عليّ فُرَص الاستفادة من قراءة الآخرين لكتاباتي، وهكذا تركتُ حروفي تنمو وتستوي في بيئة مغلقة لا يدخلها سواي إلّا عبر ما أقرأ . وأثناء هذه الفترة رحتُ أتخلّص من نصوصي كلّما تقدّمت مرحلة بعد أخرى.

وينتقد الشاعر تغيّب الحوافز والتثمين للفعل الإبداعي، قائلاً: إنّ غياب الحافز (بمعناه الواسع) للكتابة والتشارك الإبداعي والثقافي يُلقي بظلاله على الوضع العامّ برمّته. ومما جاء في إحدى قصائد المجموعة:

(ديسمْبَر.. أيُّها الثُّقبُ الزمَنِيّ الأسْوَدᵎ

أنت قِيامةٌ صُغْرَى..

وفَتحٌ قَريب..

أُسَمّيكَ في النَّبضِ: شهْرَ الجَوَى

أسَمّيك في الرأسِ: زِرَّ الألَمْ

أسمّيك: مِنْفَضةَ الأسئِلةْ

أسَمّيك في لُغَتي: المُصْطَلِمْ

أسمّيك حَلّاجَ أيّامِنا القافِلةْ).

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