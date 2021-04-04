فيصل الفزاري: التصوير الفوتوغرافـي مساحة غير محدودة للإبداع والاستكشاف

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري :

الوصول إلى مرحــلة الإبداع في التصوير يتطلب الوقت والجهد والمهارة وخوض التجارب وتعلم كيفية التحكم بالإعدادات وتوظيفها بالشكل المناسب حتى تترسخ لدى المصور القناعة بأن عدسته تنتج باقات من الإبداع رغم اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر والتي غالبا ما تصب لصالح المصور في تطوير قدراته واكتساب المزيد من المهارات حيث أصبح التصوير الفوتوغرافي اليوم عالما مليئا بالتحديات والتنافس من مختلف بقاع العالم بل أصبح هذا المجال يلعب دورا أساسيا في التوثيق والترويج واستكشاف المعالم الأثرية والسياحية.

المصور فيصل بن سالم الفزاري عشق العدسة منذ طفولته وكان يرسمها ضمن خارطة طموحاته ومستقبله وأهدافه فقد كان يقتنص الفرص لتنمية قدراته ويبحث عن المعلومة التي تساهم في معالجة الأخطاء ويسمع من ذوي الخبرة في المجال ويتقبل منهم النقد حتى أصبح اليوم أحد المصورين البارعين حيث أصبحت العدسة جزءا من عالمه ومتنفسا للابتعاد عن الضغوطات وكسر الروتين وأداة يوثق من خلالها ما تختزنه السلطنة من طبيعة ساحرة وتنوع بيئي زاخر بالعادات والتقاليد الأصيلة. وحول مشوار الفزاري مع العدسة قال: يجب أن يتحلى من أراد خوض مجال التصوير الفوتوغرافي بالصبر وأن يضحي بالوقت وأن يبذل الجهد فكل هذه العوامل مهمة جدا لتمكن المصور وإثراء تجاربه من خلال الوقوف على الميدان ومراعاة الجانب الفني واستكشاف نقاط القوة والتركيز على التفاصيل التي تجسد موضوع الصورة لكي تخرج بمحتوى يعكس رؤية المصور حيث تجد أحيانا نفس المكان أو نفس المحتوى ولكن لكل مصور رؤية فنية خاصة من خلال عملية الاستكشاف قبل الشروع في التصوير.

وحول ميوله في التصوير قال: لا أتقيد بمجال معين لكني لا أقاوم جماليات الطبيعة الخلابة والتي قادتني لزيارة واستكشاف الكثير من المواقع السياحية بالسلطنة التي تكتنز بمناظر أخَاذة حيث تجد في ولايات السلطنة ما يميزها في جبالها وكهوفها وشطآنها وأفلاجها ووديانها وعيونها مما تدفع بالمصور لخوض المغامرات والتوغل لتوثيق أجمل المناظر ليس في الطبيعة فحسب فالسلطنة تختزل كنوزا تاريخية أثرية في قلاعها وحصونها وأبراجها وهنا يجد المصور المساحة الشاسعة للتعبير عن الشغف الذي يجعل الصورة راسخة مدى الزمن خاصة في ظل ما توفره الشبكة العنكبوتية من برامج تتيح للمصور نشر أعماله بسهولة والاطلاع على أعمال الآخرين من مختلف دول العالم.