أول تعليق من هند صبري بعد مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

علقت الفنانة التونسية هند صبري على مشاركتها في حفل موكب المومياوات الملكية، بأبيات من الشعر كتبها شاعر سوري، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة.

ونشرت هند صبري على حسابها في موقع "فيسبوك" صورا لها من أمام الأهرامات في الجيزة معلقة بأبيات من قصيدة "مصر" للشاعر السوري محمد نجيب المراد جاء فيها: "هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ..إنها مصرُ فانطلقْ يا لساني..وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ..رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً".

هند صبري التي أعلنت، أمس، تعافيها من فيروس كورونا، شاركت في الحفل خلال فيلم تسجيلي قصير، وسط باقة من ألمع الفنانين المصريين، تحدثوا عن تاريخ الحضارة المصرية.

والأسبوع الماضي، تعرضت الفنانة التونسية لسيل من الانتقادات بعد أن أعلنت مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومي للحضارة.

ورأى بعضهم أنه من باب أولي إشراك فنانة مصرية بدلا منها، وهي التعليقات التي اعتبرها آخرون عنصرية ولا تعبر عن مصر العروبة.