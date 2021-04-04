علقت الفنانة التونسية هند صبري على مشاركتها في حفل موكب المومياوات الملكية، بأبيات من الشعر كتبها شاعر سوري، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة.
ونشرت هند صبري على حسابها في موقع "فيسبوك" صورا لها من أمام الأهرامات في الجيزة معلقة بأبيات من قصيدة "مصر" للشاعر السوري محمد نجيب المراد جاء فيها: "هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ..إنها مصرُ فانطلقْ يا لساني..وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ..رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً".
هند صبري التي أعلنت، أمس، تعافيها من فيروس كورونا، شاركت في الحفل خلال فيلم تسجيلي قصير، وسط باقة من ألمع الفنانين المصريين، تحدثوا عن تاريخ الحضارة المصرية.
والأسبوع الماضي، تعرضت الفنانة التونسية لسيل من الانتقادات بعد أن أعلنت مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومي للحضارة.
ورأى بعضهم أنه من باب أولي إشراك فنانة مصرية بدلا منها، وهي التعليقات التي اعتبرها آخرون عنصرية ولا تعبر عن مصر العروبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من هند صبري بعد مشاركتها في موكب المومياوات الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.