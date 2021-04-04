تيم حسن وقصي خولي وباسل خياط بلقطة قبل 25 عاماً .. شاهدوا كيف كانت اشكالهم

تيم حسن كشف عن صورة قديمة تجمعه بزملاء الدراسة قصي خولي وباسل خياط وسامر شقير قبل حوالي 25 عاماً حيث بدت ملامحهم بشكل مختلف جدا عن اليوم وبينهم باسل خياط الذي ظهر بالشعر الطويل الكيرلي، وأرفق النجم السوري تيم حسن الصورة بذكريات طريفة عن سبب اللقطة التي جمعتهم، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المشاهير والجمهور عبر انستغرام.

تيم حسن مع زملاء الدراسة

النجم السوري تيم حسن شارك متابعيه بصورة مميزة من ذكرياته أيام الدراسة في المعهد والتي جمعته بزملائه الذي اصبحوا ايضا من ابرز نجوم سوريا على غرار قصي خولي وباسل خياط ، وتعود الصورة لأكثر من 25 عاماً حيث كانت أشكال هؤلاء النجوم مختلفة جداً وخاصة باسل خياط الذي ظهر بالشعر الطويل الكيرلي، بينما اطل قصي خولي بتسريحة الشعر المردود للخلف، ومن اللافت بأنهم ظهروا جميعاً وهم يجلسون بوضعية مماثلة مع ملامح "التعصيب" على وجوههم.

ولفت تيم حسن في تعليقه الى أن الصورة مأخوذة من صفحة صديقه سامر شقير الذي وثق الصورة ايضا بمواقف طريفة جمعتهما، وعلق تيم حسن قائلاً:"نشر الصديق الغالي سامر_شقير على فيسبوك هالصورة الحلوة من ايام زمان الحلوة مع قصي وباسل الأحبة وقال على ذمته :بهاليوم تقلعنا من المعهد لان رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما ... وكان ممنوع نطلع من المعهد ونترك الدروس ..".

وتابع قائلاً :"خلصنا من السينما وقررنا نروح لعند باسل على قدسيا ، نزلنا بدمر لناخذ اكل ... ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدام المطعم واكلنا اللي فيه النصيب، وهاي صورتنا بعد ما وصلنا ... مش معروف زعلانين او فرحانين ، جوعانين او شبعانين مقهورين او مروقين".

وتفاعل النجم قصي خولي مع الصورة وعلق قائلاً :"احلى واجمل الايام يا ابو الورد وسلام لسامر الحبيب من خلالك ابوسمرة اشتقتلك وساقنا لسهرات الغيتار والشاي عندك وسلام لأبو الشمس وموفقين يا شباب ويا رفقات واخوات الصبا".

كما لاقت الصورة تفاعلاً كبيرا من الجمهور الذين اشادوا بداية بصداقة هؤلاء النجوم كما علقوا على تغيّر اشكالهم الكبير بين مرحلة الشباب ومرحلة النضوج.

تيم حسن يبدأ استعدادته لـ الهيبة الجزء 5

على صعيد فني، بدأ تيم حسن استعدادته لتصوير الجزء الخامس من موسم الهيبة، ومن المقرر عرض العمل خارج موسم شهر رمضان 2021، وتم تأكيد مشاركة ايميه صياح لتلعب دور البطولة مع تيم حسن، ولتنضم بالتالي الى قائمة المنافسة لبطلات الهيبة في الأجزاء الماضية وهن نادين نجيم ونيكولا سابا وسيرين عبد النور وديمة قندلفت.

الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة 5" لم يستقر بعد صناعه على اسمه النهائي، بينما ترددت المعلومات حول حذف شخصية "صخر" شقيق "جبل" والتي يؤديها الممثل السوري أويس مخللاتي من الجزء الخامس إذ يبدأ الموسم الأخير من وفاته.

وكان تيم حسن اطل قبل اسابيع في مسلسل "أنا" عبر شاشة المنصة الإلكترونية "شاهد" والذي اثار انقساما بين الجمهور حول من اشاد بالعمل ومن انتقده.