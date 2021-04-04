أحمد خالد صالح يطلب الدعاء لوالدته ووالد زوجته بعد تدهور صحتهما بسبب كورونا

أحمد خالد صالح أثار قلق متابعيه في الساعات الماضية حول الحالة الصحية لكل من والدته وكذلك والد زوجته الموسيقار هاني مهنا والذي تم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

أحمد خالد صالح يطلب الدعاء لوالدته ولوالد زوجته

أحمد خالد صالح نشر على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة طلب من خلالها الدعاء لكل من والدته وكذلك للموسيقار هاني مهنا والد زوجته الفنانة هنادي مهنا، ولم يكشف أحمد خالد صالح بشكل واضح عن إصابة والدته بفيروس كورونا في وقت قد تأكد فيه إصابة حماه هاني مهنا بالفيروس خلال الأيام الماضية.

أحمد خالد صالح لم يكشف طبيعة حالة والدته أو الموسيقار هاني مهنا حتى الآن، لكنه أكد على أن كامل عائلتي تعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة، خصوصا بعدما تم الإعلان عن إصابته وزوجته هنادي مهنا بكورونا، فكتب النجم المصري في رسالته: "دعواتكم لأمي وحمايا ولعائلتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما".

أحمد خالد صالح يقلق الجمهور على صحة عائلته

أحمد خالد صالح أثار قلق الجمهور بسبب رسالته التي أظهرت حجم الخوف الذي يعيشه بسبب هذه الأزمة، حيث وجه رجائه لمتابعيه وجمهوره بالدعاء ومساندة عائلته فكتب الفنان المصري: "إن الدعاء يغير الأقدار كثفوا من الدعاء ارجوكم"، وكانت الفنانة هنادي مهنا قد نشرت بعض الأدعية على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "يا رب اشفِ كل مرضى المسلمين ومتوجعش قلب أم أو أب على أولادهم ولا أولاد على أهلهم بحق أيام رمضان المفترجة اللي داخلة علينا، وبحق حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب، اللهم أمين يارب"، وكان ذلك أول تعليق لها بعد إصابة والدها بالفيروس.

هاني مهنا قد تضاربت التصريحات الخاصة بحالته الصحية ونقله إلى المستشفى عقب إصابته بالفيروس، حيث أكد نقيب الموسيقيين بمصر في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الموسيقار المصري يخضع للعزل المنزلي، فيما أكدت المطربة نادية مصطفى أن الفنان القدير نقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج هناك، ولم تحسم أسرته حتى الآن حقيقة الأمر.

أحمد خالد صالح يكشف عن شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

الفنان أحمد صالح قد نشر خلال الأيام الماضية وبعد الإعلان عن إصابته بكورونا صورة من كواليس تصوير مسلسل "قصر النيل" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة دينا الشربيني، كما كشف النجم المصري عن اسم الشخصية التي يقدمها في العمل فكتب: "فوزي السيوفي مسلسل ( قصر النيل) رمضان يجمعنا"، ويشارك في بطولة مسلسل "قصر النيل" كل من صبري فواز، وصلاح عبد الله، وريهام عبد الغفور، ومحمود البزاوي، وأحمد مجدي، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان وإخراج خالد مرعي.