النجوم يحتفلون بـ هند صبري بعد شفائها من كورونا وظهورها في الموكب الذهبي

هند صبري كشفت عند تجاوزها أزمة إصابتها بفيروس كورونا والتي أعلنت عنها في الفترة الماضية، وقد لاقت الفنانة التونسية مساندة واسعة من زملائها ومتابعيها بعد إعلان شفائها، وكذلك بسبب مشاركتها في حفل المومياوات الملكية، الموكب الذهبي.

هند صبري تعلق على مشاركتها في حفل المومياوات الملكية

هند صبري نشرت عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة لإطلالتها في حفل موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في مصر أمس السبت، وعبرت هند صبري على كامل احترامها وحبها لمصر بعد مشاركتها في هذا الحدث البارز، حيث نشرت أحد أبيات الشعر فكتبت: "هِبةُ اللهِ من قديمِ الزمانِ إنها مصرُ فانطلقْ يا لساني وتجاوزْ حدودَ شِعرٍ ووزنٍ رُبَّ حُبٍّ أقوى من الأوزانً"، وقد لاق تعليق هند صبري إعجاب العديد من متابعيها وكذلك زملائها في الوسط الفني الذي عبر العديد منهم عن إعجابهم بظهور هند صبري مثل الفنانة غادة عبدالرازق، ولطيفة، وبسنت شوقي وبوسي شلبي، ومي سليم.

النجوم يساندون هند صبري بعد ظهورها في موكب المومياوات الملكية

الكاتبة إنجي علاء علقت على صور الفنانة هند صبري في حفل موكب المومياوات الملكية فكتبت: "كنتِي حبيبتي رائعة وأنيقة وجميلة كالعادة حب واحترام لك"، كما كتبت الإعلامية مها الصغير: "أجمل هند في الدنيا، كنتى جميلة بحبك كثيرا"، وعلقت الفنانة مي نور الشريف وأشادت بظهور هند صبري، وعبرت عن فخرها بها فكتبت : "كنتي مدهشة المظهر كالعادة وأنت مصرية للغاية وهذا ليس خيارا. دائما فخور بك معي حبي وقبلاتي"، وعلقت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أيضا على الصور فكتبت: "عندما تلتقي الأناقة بالنعمة والجمال تلتقي العقول بحبك إلى ما لا نهاية".

هند صبري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

هند صبري قبل بداية حفل المومياوات الملكية قد نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة من الاختبار الذي خضعت له بسبب فيروس كورونا الذي أصيبت به في الفترة الأخيرة، حيث أكدت أن نتائج الاختبار سلبية فكتبت: "المسحة سلبية ألف حمد و شكر يا رب .. الله يشفي و يلطف بكل مريض و يصرف عننا الوباء"، الفنان صلاح عبدالله كان من أوائل الذين تمنوا السلامة للفنانة هند صبري حيث علق على ما نشرته فكتب: "حمدالله على سلامتك ياهند يا غالية قوي"، لترد هند صبري عليه: "حبيبي يا عم صلاح".

يذكر أن الفنانة هند صبري تشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم ويشاركها البطولة فيه كل من الفنان أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.