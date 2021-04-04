التعليق الأول لـ سوسن بدر بعد غيابها عن موكب المومياوات الملكية

سوسن بدر تصدّر اسمها اهتمام الجمهور بعدما تم استبعادها عن المشاركة في احتفالية موكب المومياوات الملكية ليل أمس، على الرغم من ترشيح رواد السوشيال لها والذي يلبقها بـ "نفرتيتي مصر" خاصة بعد جلسات التصوير المتعددة التي أطلت بها في السابق بإطلالات تحاكي ملكات مصر القديمة... فما كان تعليقها الأول على هذا الحدث الاحتفالي التاريخي؟.

التعليق الأول لسوسن بدر على موكب المومياوات الملكية

الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر التي تم استبعادها عن حدث موكب المومياوات الملكية رغم اللقب الذي يطلقها عليها الجمهور بأنها "نفرتيتي مصر" بكونها ملامحها تتشابه مع هذه الملكة الفرعونية، اكتفت بالتعليق على الاحتفالية التاريخية بنشر صورة من ميدان التحرير أثناء نقل المومياوات، وعلقت قائلة: "تحيا مصر".

وانتظر الجمهور تعليق سوسن بدر على هذا الحدث المميز والذي شاركت فيه العديد من زميلاتها وبينهن يسرا وهند صبري ونيللي كريم، بينما رأى الجمهور بأنه من الظلم بألا تشارك سوسن بدر معهن خاصة بكونها من الممثلات القديرات في مصر وتمثل بجمالها نموذج المرأة المصرية.

وشارك العديد من نجوم الفن في مصر في موكب نقل المومياوات الملكية، حيث قدم كل منهم العديد من الفقرات الخاصة بالتعريف بأهم المعالم الأثرية في مصر منهم الفنان خالد النبوي، وأحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، والفنانة يسرا، وأحمد السقا، ونيللي كريم، ومنى زكي التي فتحت أبواب المتحف المصري معلنة عن بداية مراسم الحفل.

سوسن بدر بدور الملكة في مسلسل "الملك احمس"

على صعيد فني، تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل" الملك أحمس"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وتجسد سوسن بدر خلال الأحداث شخصية الملكة تتي شري، وهى الأم الكبرى، أي أنها ستلعب دور جدة الملك أحمس، والتي كان لها دور كبير في تحرير مصر من الهكسوس.

يذكر ان الملكة تتي شري دوت الخليج أول سلالة نسل الملكات من آخر الأسرة السابعة عشر ، إلى آخر الأسرة الثامنة عشر، كانت زوجة الملك سقنن رع تاعا الأول ووالدة الملك سقنن رع تاعا الثاني وجدة كل من الملك كامس وأحمس الأول.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك فى البطولة الى جانب عمرو يوسف كل من صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.