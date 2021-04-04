المتحدة تعلن وقف مسلسل ”الملك” وتشكل لجنة من المتخصصين لمراجعة السيناريو 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل "الملك" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان المقبل.

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