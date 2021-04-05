موكب المومياوات الملكية.. عظمة التاريخ الفرعونى

موكب المومياوات الملكية.. عظمة التاريخ الفرعونىطالما نتحدث عن عظمة التاريخ المصرى القديم، وكيف أنه حضارة الأجداد هى محط اهتمام من العالم أجمع، وأن الجميع لديه شغف بجميع ما يخص الحضارة المصرية القديمة، فجاء حدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ليثبت بالدليل أن الفراعنة والتاريخ القديم لا يزال يجذب انتباه وينول احترام العالم.

وكانت ولا تزال الحضارة المصرية القديمة، مصدر إلهام للعديد من الكتاب والباحثين فى التاريخ من الأجانب، للكتابة عن أوجه تقدم تلك الحضارة، لكن الحضارة المصرية، بكل ما تحمل من أوجه "اجتماعية ودينية وسياسية وفنية، كانت مادة للعديد من علماء الآثار والمصريات، ونشرت مئات الكتب، التى تحدثت عن أولى حضارات العالم القديم، وكان من بينها:

موسوعة مصر القديمة

هى موسوعة تاريخية ضخمة من تأليف عالم الآثار المصرى الرائد الدكتور سليم حسن، وهذه الموسوعة تعتبر الموسوعة الوحيدة المتكاملة فى التاريخ المصرى القديم التى وضعها وألفها عالم واحد بمفرده، وقد تناول فيها شرحاً دقيقاً وتحليلاً مستفيضاً عن مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي، وذلك فى 16 عشر جزءاً اضيف لها فى طبعة مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع عام 2000 جزئين إضافيين هما كتاب الأدب المصرى القديم ليصبح عدد مجلدات الموسوعة 18 مجلداً.

مصر القديمة

كتاب لعالم المصريات الفرنسى "جان فيركوتير" وقد صدر للمرة الأولى فى عام 1946 وصدرت منه عده طبعات أخرها فى 1990، حيث يأخذك الكتاب فى رحلة من ما قبل تأسيس الأسر الفرعونية الحاكمة والتى يبلغ عددها ثلاثون أسرة الى فترة الاحتلال الفارسى لمصر ثم أخيراً بالاحتلال الإغريقى بقيادة الإسكندر الأكبر والذى شكل نهاية للحضارة الفرعونية بشكل كامل.

فجر الضمير

يحتوى هذا الكتاب تصورا شاملا للحضارة المصرية القديمة ونشأتها وأبرز مقومات هذه الحضارة هى الأخلاق أو الضمير، وقد أثبت بريستد أن ضمير الإنسانية بدأ فى التشكل فى مصر قبل أى بلد فى العالم، وذلك منذ نحو 5000 عام، من تأليف جيمس هنرى برستد، وترجمه العالم المصرى الشهير سليم حسن عام 1956.

مصر الفرعونية

يتتبع الدكتور أحمد فخرى فى كتابه تاريخ مصر القديم، ويفسر التحولات التى شهدها عبر المراحل المتعاقبة. يبدأ الكتاب مسيرته من عصور ما قبل التاريخ، متناولاً طبيعة أرض مصر والعصور الجيولوجية التى مرت بها، لينتقل إلى عصر ما قبل الأسرات، ثم عصر الأسرات المبكر أو ما يسمى بـ"العصر العتيق"، يسرد بعد ذلك المؤلف لتاريخ الأسرات فى تسلسل شيق يعرض من خلاله الحروب التى خاضها المصريون والثورات التى قاموا بها، والمنشآت والمعالم التى أنشؤوها، وقصتها مثل الأهرامات وأبو الهول، كما يستعرض النزاعات الداخلية على السلطة.

تاريخ وحضارة مصر القديمة

يمر الدكتور سمير أديب بتاريخ مصر مراً سريعاً، ويقف فى سرد قصتها عند بعض الحوادث، ويتكلم بإيجاز غير مخل عن بعض مظاهر حضارتها، يتوقف الكاتب عند ديانات المصريين القدماء، مذّكراً بدعوة إخناتون إلى عبادة إله واحد، وهى دعوة تقترب من التوحيد الذى جاءت به الكتب السماوية فيما بعد، ويتنقل الكتاب عبر العصور التاريخية حتى يصل إلى العصر البطلمى وتأسيس مدينة الإسكندرية، والزيارة المقدسة التى قام بها الإسكندر الأكبر لمعبد آمون فى سيوة، ويكمل رحلته ماراً بالعصر الرومانى والاضطهاد الذى عانى منه الأقباط حتى جاء الفتح الإسلامي.

(اليوم السابع)

