رامز جلال بلوك غريب على البوستر الأول لبرنامجه في رمضان 2021

رامز جلال شوق الجمهور لبرنامج مقالبه الجديد في رمضان 2021، ونشر البوستر الأول اليوم على مواقع التواصل والذي كشف به عن اللوك الذي سيظهر به في البرنامج.

رامز جلال يطرح البوستر الأول لبرنامج مقالبه في رمضان

وشوق الفنان رامز جلال الجمهور لبرنامج مقالبه الجديد في موسم رمضان 2021، ونشر اليوم البوستر التشويقي الأول للبرنامج على مواقع التواصل، ولم يكشف رامز جلال عن إسم برنامج واكتفى بنشر تعليق على البوستر الذي كشف به اللوك الغريب الذي اعتمده في البرنامج وقال:" بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا ان شاء الله رمضان ٢٠٢١".

رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه بلوك غريب

وفاجأ رامز جلال الجمهور بالكشف عن اللوك الذي سيظهر به في البرنامج بموسم رمضان، وظهر بشعر باللون الأحمر، وهو ما كشفت عنه التسريبات من البرنامج مؤخراً، ولاقى بوستر البرنامج تفاعل كبير من الجمهور بسبب اللوك الغريب والجديد لرامز جلال في البرنامج بالإضافة إلى تشويقه الجمهور له وعدم كشفه عن إسم البرنامج حتى الآن، وهو ما أثار التكهنات حول طبيعة المقالب وعنوان البرنامج المتوقع.

تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

ويأتي برنامج رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه، وصور مقالبه هذا العام بأحد الفنادق بالسعودية، وتداول الجمهور مؤخراً فيديو من كواليس التصوير وكشف مصور الفيديو عن اللوك الذي سيظهر به رامز جلال في رمضان باعتماده اللون الأحمر لشعره، بعد ظهوره في رمضان الماضي بشعر باللون الأزرق، وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يسير مع فريق تصوير البرنامج في الفندق، وظهر في فيديو آخر وهو يصور مقدمة الحلقات في نفس الفندق أيضاً.

وسربت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء المشاركة في برنامج رامز جلال الجديد، وتداول الجمهور القائمة الأولية لضحايا رامز جلال ومن بينهم عدد من نجوم الكرة والفن مثل اللاعبين محمد مجدي قفشة ومحمد هاني، ومروان محسن ومحمود جنش وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن مثل أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب وعدد من نجوم المهرجانات، في حين لم يحسم رامز جلال حتى الآن إسم البرنامج بعد تداول إسم "رامز مريض نفسي"، والذي لاقى اعتراضات وهجوم كبير من البعض بحجة إهانته للمرضى النفسيين.