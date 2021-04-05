بعد الانتقادات والسخرية من البرومو.. إيقاف عرض مسلسل "الملك أحمس" لعمرو يوسف في موسم رمضان

مسلسل "أحمس" للفنان عمرو يوسف، يبدو أنه لن يعرض في موسم رمضان 2021، بعد صدور قرار اليوم من الشركة المنتجة للمسلسل بإيقاف عرض المسلسل بعد تعرضه لحملة كبيرة من الانتقادات والسخرية.

إيقاف عرض مسلسل "الملك أحمس" لعمرو يوسف

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "أحمس" للفنان عمرو يوسف اليوم قرار بوقف عرض المسلسل لحين الانتهاء من مراجعة المسلسل، وذلك بعد حملة واسعة من السخرية والانتقادات تعرض لها المسلسل بعد عرض البرومو الأول له، وقالت الشركة في بيانها عن عرض المسلسل:" "قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف تصوير مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم".

الغموض يسيطر على مصير مسلسل "الملك أحمس"

وسيطر الغموض على مسلسل "أحمس" للفنان عمرو يوسف بعد بيان الشركة حول إيقاف عرض المسلسل، خاصة إنها لم تحسم مصير عرضه نهائياً في موسم رمضان، خاصة بعد الانتهاء من معظم مشاهد المسلسل وعرض البرومو وتحديد قنوات عرضه، ولم تحسم حقيقة عرضه بعد الانتهاء من التعديلات أو إيقاف عرضه نهائياً وخروجه من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة.

انتقادات وسخرية من برومو مسلسل "أحمس"

وبإيقاف مسلسل "أحمس" عن العرض من موسم رمضان المقبل، يغيب عمرو يوسف عن السباق الرمضان للعام الثاني على التوالي بعد غيابه الموسم الماضي، وبعد توقف مشروع مسلسله "خالد بن الوليد" العام الماضي، وكان عمرو يوسف وعدد من نجوم مسلسل "أحمس" مثل ريم مصطفى وماجد المصري قد تعرضوا لسخرية واسعة بعد عرض برومو العمل، وذلك بحجة عدم ملائمة إطلالاتهم وأزيائهم للحقبة التاريخية التي يقدمها المسلسل في العصر الفرعوني.

ويجسد عمرو يوسف في المسلسل شخصية الملك "أحمس" وقصة محاربته للهكسوس في العصر الفرعوني، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم على رأسهم صبا مبارك وماجد المصري ومحمد علاء وأمير صلاح الدين ومحمد لطفي وباسل الزارو ومحمد فراج وريم مصطفى وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.