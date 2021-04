ابن أحمد السقا يعلق على قرار إيقاف مسلسله "الملك أحمس" ويرد على المنتقدين.. بالصورة

مسلسل "الملك أحمس" تصدر تريند مواقع التواصل للمرة الثانية بعد صدور قرار بإيقافه عن العرض بسبب الجدل المثار حوله، والاتهامات والانتقادات الكثيرة التي واجهت صناع العمل بعد طرح البرومو.

ابن أحمد السقا يستعين بتارانتينو للرد على منتقدي مسلسل "الملك"

ودافع ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا وأحد المشاركين في مسلسل "الملك أحمس"، عن المسلسل ورد على الانتقادات التي تعرض لها العمل والتي تسببت في صدور قرار إيقافه، ونشر صورة من كواليس المسلسل مع الفنان عمرو يوسف ووجه رسالة من خلالها وقال:"انا واثق فى انه ربنا عمره ماهيضيع مجهودنا ابدا، وانا فخور انى جزء من هذا العمل المشرف، وفخور ان انا بشتغل مع استاذ عمرو يوسف والاستاذ حسين المنباوى، وجميع الفنانين المشتركين فى العمل وربنا كبير".

مسلسل "الملك أحمس" يثير الجدل بعد قرار إيقافه

ويعتبر رد ياسين السقا هو أول تعليق من أحد أفراد المسلسل على قرار إيقافه عن العرض بسبب الانتقادات التي تعرض لها العمل، وبسبب الاتهامات بوجود أخطاء تاريخية بالعمل، وواصل ياسين السقا دفاعه عن المسلسل ونشر عدة صور وردود على حسابه بانستقرام، واستعان بفيلم المخرج كونتين تارانتينو " once upon a time in Hollywood" لبراد بيت وليوناردو دي كابريو، وقال إن الفيلم تناول قصة حقيقية بشكل مغاير وبمعالجة جديدة ولم يتعرض لرد فعل عنيف مثل مسلسل "الملك"، وقال في تعليق آخر على انستقرام:"مفيش قوانين في الفن".

تفاصيل أزمة مسلسل "الملك أحمس"

ولم يعلق الفنان عمرو يوسف أو أحد صناع المسلسل على قرار إيقاف عرض المسلسل، وذلك بعد صدور قرار من الشركة المنتجة اليوم بإيقاف عرضه وذكرت الشركة في بيانها اليوم:" قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف تصوير مسلسل "أحمس" وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملاً وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم".

وكان عمرو يوسف وعدد من نجوم مسلسل "أحمس" مثل ريم مصطفى وماجد المصري قد تعرضوا لسخرية واسعة بعد عرض برومو العمل، وذلك بحجة عدم ملائمة إطلالاتهم وأزيائهم للحقبة التاريخية التي يقدمها المسلسل في العصر الفرعوني، ويجسد عمرو يوسف في المسلسل شخصية الملك "أحمس" وقصة محاربته للهكسوس في العصر الفرعوني، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم على رأسهم صبا مبارك وماجد المصري ومحمد علاء وأمير صلاح الدين ومحمد لطفي وباسل الزارو ومحمد فراج وريم مصطفى وغيرهم من النجوم، والعمل من سيناريو محمد وشيرين دياب وقصة الأديب الراحل نجيب محفوظ "كفاح طيبة"، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.