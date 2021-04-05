3 فنانات خطفن الأنظار في حفل المومياوات الملكية.. إحداهن شبيهة ريهام حجاج وأخرى ابنة ممثل شهير

ميرال ماهيليان ورضوى البحيري وتقى علي وغيرهن من الفنانات الشابات خطفن الأنظار في مراسم نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير في مصر، وذلك بعد تألقهن في الحفل والكشف عن قصصهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم تخطف الأنظار بموكب المومياوات

وعلى رأس الفنانات الشابات في حفل موكب المومياوات الملكية، عازفة الدف تقى علي، والتي تداول الجمهور صورها على مواقع التواصل بعد ظهورها الخاص في الحفل والأوركسترا، قبل أن يكشف عن قصتها ووالدها الفنان الراحل علي عبد الرحيم، والذي اشتهر بشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" مع عادل إمام، وتفاعل الجمهور مع ظهور ابنة الفنان الراحل وكذلك عدد من الفنانين ومنهم الفنان محمود البزاوي الذي علق قائلاً:" من الحاجات اللي اسعدتني اووي في حدث موكب المومياوات اني اكتشفت ان عازفة الدف الجميلة الرائعة .. دوت الخليج تقى ابنة صديقي ودفعتي الفنان الراحل علي عبد الرحيم".

ميرال ماهيليان تثير الجدل بسبب الشبه مع ريهام حجاج

وخطفت أيضاً عارضة الأزياء والممثلة الشابة ميرال ماهيليان الأنظار على مواقع التواصل، والتي شاركت في قيادة موكب المومياوات، وتداول الجمهور صورها على مواقع التواصل خاصة بعد الإشادة بإطلالتها وأزيائها الفرعونية في الحفل، قبل أن تثير الجدل بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة ريهام حجاج، بعد تداول صورها من حسابها على انستقرام، وشاركت ميرال في عدة أدوار السنوات الأخيرة وأبزرها في مسلسل "كلبش".

رضوى البحيري تتلقى الإشادة على السوشيال ميديا

وفنانة أخرى خطفت الأنظار من حفل نقل المومياوات، وهي العازفة رضوى البحيري، والتي ظهرت أيضاً في الأوركسترا، وتلقت إشادات واسعة على مواقع التواصل بسبب موهبتها وحضورها القوي في العرض الموسيقي من خلال عزفها على آلة التيمباني، وكذلك تألق عدد من المشاركات في الحفل ومنهن عازفة آلة الكمان الشابة سارة سرور، والتي تلقت إشادات أيضاً واسعة على مواقع التواصل.

وشهد حفل موكب المومياوات الملكية في القاهرة حضور قوي للنجوم والذين شاركوا في مراسم نقل المومياوات وعلى رأسهم الفنانة منى زكي وهند صبري ويسرا وأحمد عز وآسر ياسين وخالد النبوي وأحمد السقا وغيرهم.