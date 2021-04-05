رسائل وداع من النجوم للملحن الراحل شاكر الموجي وجورج وسوف يتذكر ثنائيته الشهيرة معه

شاكر الموجي، الملحن المصري الكبير، نعاه عدد من الفنانين العرب على صفحاتهم بمواقع التواصل بعد وفاته أمس، ومنهم الفنانة نانسي عجرم وجورج وسوف وراغب علامة وغيرهم.

نانسي عجرم وراغب علامة ينعيان شاكر الموجي

وأحدث خبر رحيل الملحن الكبير شاكر الموجي أمس حالة من الحزن في الوسط الفني العربي، ونعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل ومنهم الفنان راغب علامة الذي نعاه قائلاً:" الرحمة لروح الفنان الملحن شاكر الموجي البقاء لله.. راح وراحت معه الروح الحلوة المبدعة.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت أيضاً الفنانة نانسي عجرم الموسيقار الراحل شاكر الموجي عبر حسابها بتويتر، ونشرت أغنية لها من ألحانه "محتاجالك" والتي غنتها في بداياتها الفنية، وعلقت نانسي عجرم على الأغنية قائلة:"وداعاً شاكر الموجي"، ويعتبر الملحن شاكر الموجي من المساهمين في اكتشاف نانسي عجرم بعد ان قدم معها أولى أغانيها في عام 1998.

وليد توفيق والنجوم يودعون شاكر الموجي

ونشر الفنان اللبناني وسام الأمير نعياً لشاكر الموجي عبر حسابه بتويتر وقال:" الخالدون باقون بيننا لأنهم صناع التاريخ يرحل المبدعون والمميزون وتبقي بصماتهم تنير لنا طريق النور والأمل، الفنان والموسيقار الكبير شاكر الموجي خسارة كبيرة للفن العربي والاغنية العربية.اخلص التعازي للوسط الفني الحبيب ولافراد اسرته.. البقاء لله".

ونعى الفنان وليد توفيق الراحل شاكر الموجي وقال:" الله يرحمك ويجعل مسكنك الجنة"، ونشر أيضاً الملحن فهد الناصر نعياً لشاكر الموجي وقال:" وداعاً الملحن والموسيقار المصري شاكر الموجي"، ويعتبر شاكر الموجي من عائلة الملحن الراحل محمد الموجي، وألحق باسمه لقب الموجي نسبة إلى خاله محمد الموجي، وبدأ مسيرته في الثمانينات وعمل مع معظم نجوم الغناء وخاصة الفنان جورج وسوف.

جورج وسوف يتذكر ثنائيته مع شاكر الموجي

ونعى الفنان جورج وسوف الملحن شاكر الموجي، وتذكر عدد من أغانيه معه خاصة إنه أكثر من لحن لجورج وسوف وشكل ثنائية معه في مسيرته الفنية وقدم معه أغاني مثل "جرحونا" و"طبيب جراح" و"اللي تعبنا سنين في هواه" و"سكت الكلام" وغيرها، وودعه جورج وسوف برسالة مؤثرة قال بها:" "سكت الكلام" آخر اعمالك بمسيرتنا يللي استمرت اكتر من ٤٠ سنة..اليوم سكت الكلام يا شاكر وبكيت الالحان ووقفت النوتات بالاسود حزينة على رحيلك".