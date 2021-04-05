شريف منير ينشر صورته بالمستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية وهذه تفاصيل حالته

القاهرة -دوت الخليج الاثنين,05 نيسان (أبريل) 2021 - 05:04
شريف منير أقلق الجمهور في الساعات الأخيرة بعد كشفه عن خضوعه لعملية جراحية ونشر صورته وهو على سرير المستشفى على مواقع التواصل.
شريف منير يخضع لعملية جراحية
وكشف الفنان شريف منير عن خضوعه لعملية جراحية عاجلة، وأقلق الجمهور بعدما نشر صورته بالمستشفى وهو على سرير المرض، وكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها وحالته الصحية في تعليقه على الصورة وقال:"عملية فتاء على الماشي كده..الحمدلله..شكرا للدكتور أحمد شكري ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلاً تحيا مصر".
شريف منير يكشف تفاصيل حالته الصحية
وتفاعل عدد من الجمهور والنجوم مع صورة شريف منير في المستشفى، ووجهوا له عدة رسائل ودعوات بالشفاء، بعدما أقلقهم على حالته الصحية، وعلقت الفنانة منى زكي على صورته وقالت:" سلامتك إن شاء الله تقوم بالسلامة"، وكذلك الفنانة آيتن عامر التي كتبت له:" الف سلامة على حضرتك"، ووجه له عدد من الجمهور الدعوات بالشفاء بعد كشفه عن تفاصيل حالته الصحية.
شريف منير يغيب عن موسم رمضان 2021
وعلى الجانب الفني، يغيب الفنان شريف منير عن موسم رمضان 2021، وذلك بعد تأجيل عدة أعماله له مؤخراً، بالإضافة إلى عدم تعاقده على مسلسلات جديدة، بعد مشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الماضي، وبعد تأجيل العمل في الجزء الثاني من مسلسله "الزيبق" مع كريم عبد العزيز، ويكتفي بالمشاركة في عدة أعمال سينمائية جديدة وعلى رأسها فيلم "السرب".
وتفرغ شريف منير في الفترة الأخيرة لاسترجاع ذكرياته الفنية ونشر صور من أرشيف مسيرته الفنية على انستقرام، ونشر مؤخراً صورة له مع مسلسل "لن أعيش في حلمك" والتي ظهر بها مع الفنان شكري سرحان، وعلق عليها قائلاً:" من ألبوم الذكريات .. فيلم " لن أعيش في حلمك" الأستاذ شكري سرحان.. الأستاذة كريمة مختار.. وفاء سالم .. عصام شكري ..إخراج .. ناجي أنجلو.. إنتاج أفلام التلفزيون.. الأستاذ ممدوح الليثى"، ونشر صورة مع أحمد زكي من أحد أعمالهما وعلق:" من ألبوم الذكريات.. من فيلم "الإحتياط واجب" مع أحمد زكي و مديحة كامل.. في الصورة: علاء عوض.. وائل نور الله يرحمه.. عبدالله محمود الله يرحمه .. محسن محي الدين.. سامح السيد.. أول فيلم أعمله".
أعداد مجلة دوت الخليج
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