وفاة المغني الأمريكي كويندون تارفر عن عمر 38 عاما

توفي المغني الأمريكي كويندون تارفر، عن عمر 38 عاما، إثر حادث سيارة في ولاية تكساس، أمس الأحد، وفق ما أعلنه عمه لصحيفة ديلي بيست.

اشتهر تارفر منذ عام 1996، عقب مشاركته في كورال فيلم رائعة شكسبير Romeo + Juliet، الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو، وطرح أغاني الفيلم في ألبوم موسيقي بيع منه حوالي 2 مليون نسخة.

ظهر كويندون تارفر في العديد من البرامج الغنائية، وفي مقابلة تلفزيونية عام 2017، قال إن مسيرته الاحترافية توقفت بعد أن تحدث عن تعرضه للإيذاء الجنسي عندما كان طفلا يشق طريقه في مجال صناعة الموسيقى بحسب موقع pagesix.

كان تارفر يحاول منذ عام 2016، إعادة تأهيل نفسه واستئناف مسيرته الغنائية، لكن اصطدام سيارته بحائط جدراي حال دون ذلك.

ونشر المغني الراحل كويندون تارفر منذ أيام فيديو على حسابه بتطبيق انستجرام، اعترف فيه بمحاولته الانتحار عام 2012، ووضعه على أجهزة دعم الحياة لمدة 17 ساعة، وتأثير هذه التجربة على استعادة حياته مرة أخرى.