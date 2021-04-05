توفي المغني الأمريكي كويندون تارفر، عن عمر 38 عاما، إثر حادث سيارة في ولاية تكساس، أمس الأحد، وفق ما أعلنه عمه لصحيفة ديلي بيست.
اشتهر تارفر منذ عام 1996، عقب مشاركته في كورال فيلم رائعة شكسبير Romeo + Juliet، الذي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو، وطرح أغاني الفيلم في ألبوم موسيقي بيع منه حوالي 2 مليون نسخة.
ظهر كويندون تارفر في العديد من البرامج الغنائية، وفي مقابلة تلفزيونية عام 2017، قال إن مسيرته الاحترافية توقفت بعد أن تحدث عن تعرضه للإيذاء الجنسي عندما كان طفلا يشق طريقه في مجال صناعة الموسيقى بحسب موقع pagesix.
كان تارفر يحاول منذ عام 2016، إعادة تأهيل نفسه واستئناف مسيرته الغنائية، لكن اصطدام سيارته بحائط جدراي حال دون ذلك.
ونشر المغني الراحل كويندون تارفر منذ أيام فيديو على حسابه بتطبيق انستجرام، اعترف فيه بمحاولته الانتحار عام 2012، ووضعه على أجهزة دعم الحياة لمدة 17 ساعة، وتأثير هذه التجربة على استعادة حياته مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المغني الأمريكي كويندون تارفر عن عمر 38 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.