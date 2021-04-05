في اليوم الأول من افتتاح قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية:

بيع 800 تذكرة من تذاكر زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية

توافد إعلامي مكثف لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي بالمتحف

بعد افتتاح قاعتي المومياوات والعرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله لموكب المومياوات الملكية، توافد منذ صباح اليوم عدد كبير من الزائرين والذي وصل إلى 800 زائر بالاضافة إلى 400 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وانجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف، وذلك مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف.

وأشارت الأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، أنه تم أيضا بيع ٦٠٠ تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الالكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الاربعاء الماضي، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وتبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصري ٦٠ جنيه والطالب المصري ٣٠ جنيه والزائر الاجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من ٩ صباحا وحتى ٥ مساء بالإضافة الى فترة مسائية يوم الجمعة من ٦ مساء وحتى ٩ مساء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي، بالاضافة الي السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و ٥ إبريل الجاري.