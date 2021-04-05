شاهد.. لقاء الخميسي توجة رسالة لزوجها عبد المنصف

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة برفقة زوجها محمد عبد المنصف، وعلقت قائلة :" ماترجع بقي ارجع بقي" .

يذكر ان علقت الفنانة لقاء الخميسي بغضب على خروج زوجها محمد عبد المنصف، الشهير بأوسة، حارس مرمى وادي دجلة، من تشكيل منتخب مصر، وكتبت على إحدى الصفحات الرياضية "بالحب".

وكانت قد كتبت لقاء عبر حسابها على فيسبوك": انا عمري ماتدخلت في موضوع الكوره، باتابع من بعید وباشجع اوسه لاني مؤمنه بيه من اول لحظة جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله اي انسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من افضل واقوى اجوال مصر ! واللي اعرفه ان الاجوال مالهمش علاقه بالعمر طالما في فورمة كويسه ومتألق اوسه كان في المنتخب.

وتابعت:" وكان دائما راجل وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب اوسه وبیدعمه لاول مره هاقول رأيي في اختيارات المنتخب ومالهاش علاقه بالاعبين المختارين ، عدم اختیار اوسه في المنتخب يدل وبشكل واضح ان التقييم والاختيار غير عادل وليس له اي علاقة باللاعب واجتهاده وادائه وانما في معايير تانية غير مفهومه للاختيارات".

وأضافت:" ودا الي يخليني اسأل نفسي : امتى مش هايبقى في حسابات انسانيه في الشغل ، امتى هايبقى الفيصل هو الاداء ومن يستحق .. امتى هانخرج عواطفنا بره منظومة العمل في كل مجالات مصر مش بس الكوره . اللي حصل دا ظلم كبير احنا محتاجين نتغير وندي كل ذي حقٍ حقه.

واختتمت: اوسه من غير المنتخب برده مكمل في النجاح بس احساس وجوده في " منتخب مصر " ليه رونق وطعم تاني وشرف لكل لاعب واوسه يستحق .