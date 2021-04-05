وفاة الفنان حازم الحمامصى وصلاة الجنازة بمسجد صلاح الدين بالمنيل

أعلن الفنان منير مكرم صباح اليوم الإثنين وفاة الفنان حازم الحمامصي، وقال مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: "الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير".

كانت آخر أعمال الراحل، الجزء الخامس من "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

وشارك الفنان الراحل في أعمال عديدة، منها مسلسل "وأنت عامل ايه"، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور .