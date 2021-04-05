وفاة الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة

عمّان ـ العمانية :

تُوفي في عمّان ليلة أمس الأول الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، عن عمر ناهز 75 عاماً على إثر إصابته بفيروس كورونا، وكتب المناصرة المولود في بني نعيم الخليل بفلسطين يوم 11 أبريل 1946، أولى قصائده في نهاية الخمسينات من القرن الفائت، وفي عام 1965 بدأ ينشر نتاجه في مجلة “الآداب” البيروتية، وفي مجلة “مواقف” التي أصدرها أدونيس (1969). وبصدور مجموعته الشعرية “يا عنب الخليل” (1968)، ثم “الخروج من البحر الميت” (1969)، حَظي بالريادة في ما سُمّي “قصيدة الهوامش” و”قصيدة التوقيعة”.

أصدر المناصرة في الشعر مجموعات عديدة من بينها: “قمر جرش كان حزيناً” (1974)، “بالأخضر كَفّناه” (1976)، “كنعانياذا” (1983)، “رعويات كنعانية” (1992)، “لا أثق بطائر الوقواق” (1999)، “لا سقف للسماء” (2009).

وكان المناصرة أول من يصدر كتاباً عن الفن التشكيلي الفلسطيني (1979)، و درس “المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغرب” في كتاب ثالث، وقدم قراءة في الشعر “اللهجي” بفلسطين “الشمالية” في كتاب بعنوان “جفرا والمحاورات” (1993)، وصدر له كتاب بعنوان “لغات الفنون التشكيلية” (2003)، فضلاً عن كتب أخرى ضمَّت شهادات إبداعية، ودراسات تنظيرية له، وحوارات معه، مثل: “جمرة النص الشعري- مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة”، وأصدر المناصرة كتاباً أشبه بالبيان حول موقفه من قصيدة النثر، ثم أتبعه بكتاب “إشكاليات قصيدة النثر” (2001) الذي كتب فيه قصيدةَ “نصّاً مفتوحاً عابراً للأنواع”.

فاز المناصرة بالمركز الأول في مسابقة الشعر التي نظمتها جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية (1968)، ومُنح وسام القدس من اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (1993)، ونال جائزة غالب هلسا للإبداع الثقافي من رابطة الكتّاب الأردنيين (1994)، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (حقل الشعر) من وزارة الثقافة (1995)، وجائزة “سيف كنعان” من حركة “فتح” الفلسطينية (1998)، وجائزة “الباحث المتميز في العلوم الإنسانية” من وزارة التعليم العالي (2008) عن كتابه “علم التناصّ والتلاصّ”، وجائزة القدس من الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب (2011). وتُرجم عدد من كتبه وقصائده إلى لغاتٍ مثل الفرنسية والإنجليزية والهولندية والفارسية والألمانية والإيطالية.