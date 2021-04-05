النجوم يباركون لـ رامز جلال بعد طرح أول بوستر لبرنامجه في رمضان 2021 ومنى زكي أولهم

منى زكي وجهت رسالة تهنئة لرامز جلال بمناسبة طرح الصورة الدعائية الأولى لبرنامجه الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

منى زكي تعلق على الصور الدعائية لبرنامج رامز جلال الجديد

منى زكي علقت على الصورة التي نشرها الفنان رامز جلال خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "انستجرام" لبرنامجه الجديد، والتي علق عليها فكتب: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، قريبا ان شاء الله رمضان ٢٠٢١"، وقدم العديد من النجوم التهنئة لرامز جلال وكان من بينهم الفنانة منى زكي التي هنأت زميلها على هذه الخطوة فكتبت تعليقا قالت فيه: "مبروك يا رامز".

النجوم يباركون لرامز جلال على برنامجه الجديد

رامز جلال علق كذلك على التعليق الذي كتبته الفنانة منى زكي وتمنى أن يحقق برنامجه النجاح المنشود وينتهي على خير فكتب: "يخليكي ليا يارب ولا اتحرم منك ابدأ يا ست البنات وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر"، ولم تكن الفنانة منى زكي دوت الخليج النجمة الوحيدة التي علقت لرامز جلال على الصورة الدعائية لبرنامجه، بل علق كلك العديد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين عبد العزيز التي كتبت: "مبروز يا موزة"، كما علق أيضا الفنان حمدي الميرغني فكتب: "جامد اوي عالمي ربنا يكرمك ياحبيبي"، ويجمع الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي صداقة قوية بالفنان رامز جلال حيث يظهرون معا بشكل مستمر.

أحدث نشاطات منى زكي

منى زكي قد خطفت في الأيام الأخيرة الأنظار بسبب ظهورها المختلف في موكب المومياوات الملكية الذي أقيم في مصر يوم السبت الماضي، ونال اهتماما واسعا من قبل الجمهور حول العالم، ونشرت مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليه فكتبت: "نقل المومياوات الملكية، الحدث التاريخي اللي أبهر العالم كله بالحضارة والرقي والإبداع المصري الممتد من آلاف السنين".

منى زكي تستعد خلال هذه الفترة لعرض أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "لعبة نيوتن" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وقد طرحت النجمة المصرية الفيديو الدعائي الأول لمسلسل في الفترة الماضية، وعلقت عليه عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: " لعبة نيوتن .. رمضان ٢٠٢١"، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على تلفزيون دبي، والعمل من بطولة كل من عائشة بن أحمد، ومايان السيد، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.