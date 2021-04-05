أحلام تهدي أغنية "بنت السلاطين" لسيدة عمان الأولى احتفالًا بعيد ميلادها .. فيديو

أحلام المطربة الإماراتية حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد سيدة عمان الأولى عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، وذلك على طريقتها الخاصة.

أحلام تهنئ السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

وطرحت أحلام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، أغنية جديدة بعنوان "بنت السلاطين - شمس السلطنة"، وأهدتها للسيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، وأرفقت أحلام الأغنية بتعليق قالت فيه: "من بنت الإمارات أهدي السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها.. كل عام ودمتي لعُمان الأم الحنون.. مع التحية.. أحلام، ‎بنت السلاطين- شمس السلطنة".

تفاصيل أحدث أغاني أحلام

ونشرت المطربة الإماراتية كلمات الأغنية الجديدة، والتي تقول: "يا عهَد تاجك سلايل بوسعيد جوهرة حرّة من الكنز تليد جدّك امعرب ولاهلك في عُمان حاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد.. يا الجليلة.. قَدْر وأخلاق وسموّ عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ هيثم الوافي ونجلك ذي يزن عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ .. ‎دام عزك يا عزيزة في المقام.. يا عهَد بنت السلاطين الكرام.. ‎لي بنوا للسلطنة مجدٍ أكيد.. ‎سادةٍ من ذخر سادات وإمام".

وتابعت أحلام تعليقها بنشر كلمات الأغنية التي تقول بها أيضًا: "‎يا السنا الوضّاح يا نور المكان.. ‎يحفظك ربي على طول الزمان.. ‎درةٍ للتاج والعقد الفريد.. تبتسم من نور طلّتها عُمان.. ‎حبنا لك حب صادق نعلنه.. ‎والقلوب تبوح قبل الألسنة.. يا الجليلة عسى عزك يدوم.. شمعة السلطان.. شمس السلطنة".

أحدث نشاطات أحلام الغنائية

أغنية أحلام الجديدة من كلمات حسان العبيدلي وألحان ماجد المخيني وتوزيع هشام السكران ومكس جاسم محمد، ولاقت الأغنية إعجاب قطاع كبير من متابعيها الذين هنأوا أيضًا السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية بعيد ميلادها.

الجدير بالذكر أن المطربة الإماراتية أحلام الشامسي كانت قد طرحت مؤخرًا أحدث ألبوماتها بعنوان "فدوة عيونك" الذي لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل قطاع كبير من جمهورها وأصدقائها، وقدمت خلاله العديد من الأغاني المختلفة، كما تصدرت العديد من أغانيه قائمة الأكثر استماعا على تطبيقات" الآي تيونز" و"يوتيوب"، و"ديزر"