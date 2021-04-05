أسما شريف منير تثير الشكوك حول انفصالها عن زوجها.. حذفته من أنستجرام وتصرف غريب جدّد التساؤلات

اسما شريف منير تثير الشكوك بإنفصالها عن زوجها تزامنا مع إحتفالها بعيد ميلادها. فمقدمة البرامج اسما شريف منير احتفلت بعيد ميلادها وسط عائلتها وفي غياب زوجها وترافق ذلك مع كتابتها تدوينات تلمح فيها الى انفصالها على زوجها مع قيامها بحذف صورهما عبر انستغرام، وبادلها ايضا هو الغاء متابعتها على حسابه على انستغرام.. فهل أعلنا انفصالهما نهائياً؟. تابعوا التفاصيل.

اسما شريف منير تثير الشكوك بالإنفصال عن زوجها

أسما شريف منير احتفلت بعيد ميلادها برفقه عدد من افراد عائلتها وبغياب زوجها الفنان محمود حجازي، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على ستوريز انستغرام وعلقت عليه بالقول " كان ناقص ابويا وأخواتي ولورا بس .. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض"، ما جعل المتابعين يفسرون انفصالها عن زوجها حيث لم تذكره في تدوينتها وألمحت الى "العوض"، وترافق ذلك مع الغاء متابعته وحذف صورهما معاً، كذلك قام محمود حجازي بإلغاء متابعة اسما شريف منير.

ولم تكتفي أسما شريف منير بهذه التلميحات، فنشرت ايضا تدوينة طويلة عبر ستوري انستغرام اوضحت فيها الى الظروف السيئة التي تعيشها في الفترة الحالية ومن ضمنها تعرضها لصدمة من أحد الأشخاص المقربين لها، ففسر الجمهور بأن المقصود هو زوجها محمود حجازي.

كما تأسفت اسما ايضا لإلغاء برنامجها الذي كان مقررا في شهر رمضان ويتناول فقرات عن المطبخ، مشيرة الى انه كان من أحد أحلامها.

اسما ومحمود حجازي كانا قد احتفلا بزواجهما بشكل مفاجئ في 8 سبتمبر عام 2018 ونشرا جلسة تصوير من اجواء الزفاف على البحر برفقة ابنة الأولى، وذلك بعد انفصالهما في فترة خطوبتهما ثم تصالحا بعد وقت قصير وفاجآ الجمهور بزواجهما.

اسما شريف منير تحتفل بعيد ميلادها بحزن

اسما شريف منير شاركت ايضا متابعيها برسالة من اجواء مناسبة عيد ميلادها وألمحت الى حزنها بهذه المناسبة التي تتزامن مع سنوية أمها، فكتبت قائلة :"كل سنة بتكون صعبة عشان سنوية أمي قبل عيد ميلادي بيوم، فدايماً الناس بتكلمني تقولي تعيشي وتفتكري وكل سنة وانتي طيبة".

أسما تمنت لنفسها أفضل الأمنيات بمناسبة يوم مولدها فتابعت قائلة: "مع أول ساعة في عيد ميلادي أتمنى إن السنة دي تكون أفضل من كل السنوات اللي فاتت وتغير حياتي للأفضل يا رب".

واختتمت تدوينتها قائلةً: "اللهم لك الحمد والشكر على مرور سنة من الستر وداعا لسنة عدت وأهلاً بسنة جديدة مليانة سعادة وراحة وأمان وحب".

يذكر ان والد اسما، الفنان شريف منير، خضع يوم امس الى عملية جراحية فنشر صورة له من غرفة العمليات وطمأن جمهوره قائلاً :"عملية فتاء على الماشي كده..الحمدلله..شكرا للدكتور أحمد شكري ألف شكر المستشفى الجوي.. فعلاً تحيا مصر".